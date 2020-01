Írán omylem sestřelil ukrajinské dopravní letadlo

9. 1. 2020

Ukrajinské dopravní letadlo, které ve středu havarovalo krátce po startu v Teheránu, omylem sestřelila íránská protiletadlová raketa. Je to úsudek západních bezpečnostních činitelů.



Britské zdroje sdělily deníku Guardian, že britští činitelé obdrželi důkazy, z nichž vyplývá, že ukrajinské letadlo zasáhla íránská raketa protiletadlové obrany.



Západní rozvědky zaznamenaly signály odpálené rakety a pak stopy po explozi. Britský zdroj konstatoval: "Závěrem je, že to zřejmě byl tragický incident." Jedna zpráva argumentuje, že šlo o dvě rakety protiletadlové obrany, avšak tato zpráva nemohla být okamžitě potvrzena.Činitelé sdělili americkým médiím, že identifikovali signaturu íránské baterie protiletadlových raket, která byla aktivována krátce předtím, než se letadlo zřítilo do krajiny jihozápadně od íránského hlavního města, při čemž zahynulo všech 176 osob na palubě. Činitelé také uvedli, že identifikovali infračervené signatury dvou odpálení raket. Krátce poté byl zaznamenán infračervený nárůst energie z hořícího letadla.Donald Trump sdělil reportérům ve čtvrtek, že měl "podezření", že letadlo mohlo být sestřeleno. "Někdo zřejmě na druhé straně udělal chybu." Pentagon se k věci odmítl vyjádřit.Podezření veřejnosti, že ukrajinské letadlo bylo zřejmě omylem sestřeleno, během čtvrtka sílily poté, co byly na sociálních sítích zveřejněny fotografie fragmentů raket, údajně vyfotografovaných nedaleko místa havarovaného letadla:Londýnská firma IHS Markit konstatovala v memorandu, že ukrajinské dopravní letadlo zřejmě omylem sestřelily iránské revoluční gardy raketou SA-15. Odvolala se na fotografie kolující na sociálních sítích, na nichž jsou zobrazeny fragmenty v Rusku vyrobené rakety Tor-M1, kterou íránské revoluční gardy mají k dispozici. Nemohla potvrdit pravost fotografií z internetu, ale konstatovala, že jsou uvěřitelné.Hassan Rezaeifar, šéf výboru, který dohlíží na letecké havárie v Íránu, řekl státní íránské tiskové kanceláři, že ukrajinské letadlo se prý pokusilo vrátit na letiště, takže nebylo sestřeleno. Vyšetřovatelé prý odmítli pravost fotografií ukazujících fragmenty raket. "Na scéně havárie nebyly nalezeny žádné části raket," řekl.Oleksij Danilov, tajemník ukrajinské Rady národní bezpečnosti, citoval tytéž fotografie fragmentů raket.Americký týdeník Newsweek a televize CBS News také citovaly výzvědné zdroje, tvrdící, že letadlo bylo sestřelena.Íránský úřad pro letectví ve středu konstatoval, že nepředá černé skříňky z havarovaného letadla ani jeho americkému výrobci, ani americkým úřadům, ale že zpřístupní vyšetřování ukrajinským úřadům.Avšak ve čtvrtek šéf íránského úřadu pro letectví Ali Abezdadeh toto tvrzení odmítl. Uvedl, že tvrzení v íránských médiích, že černé skříňky nebudou poslány do zahraničí, jsou "chybou jednoho reportéra".Podrobnosti v angličtině ZDE