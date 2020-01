Írán popisuje "13 scénářů odvety"

8. 1. 2020





Donald Trump a vedení íránského státu si vyměnili další hrozby ohledně odvetných útoků. Spojenci Ameriky začali stahovat své vojáky z bezpečnostních důvodů z Iráku



Tajemník íránské Rady národní bezpečnosti Ali Shamkhani uvedl, že Írán uvažuje o "13 možných scénářích odvety" za usmrcení Qassema Suleimaniho. I ty nejomezenější varianty "budou pro USA historickou noční můrou". "Sedmadvacet amerických základen v blízkosti íránské hranice jsou už ve stavu nejvyšší pohotovosti: vědí, že reakce bude prostřednictvím raket středního a dlouhého doletu."

Trump na to reagoval v Bílém domě slovy: "My jsme naprosto připraveni. A jsme i připraveni zaútočit, budeme-li muset." Ustoupil však od svých předchozích hrozeb, že bude bombardovat íránské historické památky.Trump uvedl, že je jeho dlouhodobým úmyslem stáhnout 5200 amerických vojáků, kteří jsou nyní v Iráku, ale ne hned teď, jak to požaduje irácká vláda a parlament.Až Spojené státy z Iráku odejdou, tvrdil Trump, Irak bude muset Spojeným státům uhradit investice do infrastruktury, které tam Američané učinili za posledních 17 let.Íránský ministr zahraničí Javad Zarif trval na tom, že íránská reakce na americký státní terorismus bude uměřená a že ji nebudou provádět spojenecké bojůvky z jiných zemí."Toto je akt agrese proti Íránu, je to ozbrojený útok proti Íránu, a my budeme reagovat. Ale budeme reagovat proporčně - ne disproporčně. Nejednáme protizákonně jako prezident Trump," řekl Zarif a dodal, že k útoku dojde, až o něm Írán rozhodne."Na rozdíl od Spojených států, my neprovádíme zbabělé teroristické atentáty. Až to uděláme, budeme to deklarovat."Americký ministr obrany Mark Esper potvrdil, že jednotky v regionu očekávají íránskou odvetu, ale řekl, že USA by daly přednost diplomatickému řešení.Americký ministr zahraničí Pompeo poslal depeši americkým velvyslanectvím nařizující diplomatům, aby nejednali s íránskou opozicí bez předchozího povolení, protože by to "ohrozilo diplomacii s íránskou vládou".Přestože Spojené státy tvrdí, že jsou otevřeny bezpodmínečným rozhovorům s Íránem, Spojené státy odmítly vydat vízum íránskému ministru zahraničí Zarifovi pro jeho cestu do New Yorku, aby mohl o krizi promluvit v Radě bezpečnosti OSN. Odmítnutí tohoto víza je porušením dohody s vedením OSN, kterou USA podepsaly při založení OSN.Podrobnosti v angličtině ZDE