O Babišových voličích, pirátech a levici

13. 1. 2020 / Boris Cvek

Bude to asi tím, že jsem nečekal nic nového a že jsem ztratil představu, že by další růst pirátů nad 20% byl reálný. Ano, měli by vzít voliče Babišovi, a pak mohou růst. Dali si to dokonce jako cíl. To by samozřejmě bylo politicky naprosto efektivní: zničili by tak svého hlavního konkurenta a zároveň by rostli. Co může být pro piráty v politickém boji lákavější než výsledek 30% pirátů vs. 10% Ano?

Asi bych měl komentovat sjezd pirátů, dokonce jsem měl chvíli i výčitky svědomí, že ho moc nesleduji. Nezajímal mne. Jak může člověka, který se tak systematicky zabývá politikou, jak to dělám posledních dvacet let já, nezajímat sjezd tak zásadní politické formace, dokonce politické formace, které fandí a od které čeká naději právě v té specifické situaci, v jaké naše politika uvázla v posledních letech?

Piráti ovšem fakticky stagnují a budou rádi, pokud získají ve volbách 20%. Z nějakého důvodu k nim Babišovi voliči nepřecházejí a nejspíše nebudou přecházet. Co by je k tomu mělo motivovat? To, jak piráti útočí na Babiše, by mohlo být lákavé pro současné voliče TOP09 (ne už ODS, protože piráti jdou na Babiše přes Unii) – a je fakt, že už ve volbách 2017 piráti vzali topce značnou část voličů. Voliče Ano to ale těžko osloví.

Voliči Ano jsou z velké části bývalí voliči ČSSD. Dostat tyhle bývalé voliče ČSSD pod stejnou střechu jako bývalé voliče TOP09, to by byl vskutku mistrovský kousek. Ať už tak nebo tak, pro voliče Ano, zdá se mi, bez ohledu na to, koho volili v minulosti, je právě Andrej Babiš pevnou hrází proti nástupu pravice k moci. To ty voliče drží u Babiše. Piráti tuhle roli nebudou schopni přesvědčivě převzít.

Možná by se situace celkově posunula, kdyby tu mohla vzniknout většinová vláda na nepravicovém základě bez Hnutí Ano. V takovém případě by se možná mohlo dařit odlákat Babišovi jeho voliče pro takový projekt. Možná by se voliči od Babiše odklonili, kdyby začal tlačit koalici s ODS, což dělal ještě těsně po volbách 2017, kdy si asi neuvědomil, jak se mu změnil od roku 2013 elektorát.

Ale šli by za takové situace Babišovi voliči k pirátům? Pochybuji. Piráti se nemohou otočit pořádně doleva, protože by nejspíše ztratili bývalé voliče TOP09. Proto těžko mohou získat voliče Hnutí Ano. Levicovou alternativu Babiš zatím nemá, a to je právě zdroj jeho síly.