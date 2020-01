Dohoda o libyjském příměří se v Moskvě zasekla

15. 1. 2020

Ruští představitelé vítají "pokrok" jednání, ačkoliv libyjský válečný podnikatel Haftar odložil podpis dohody. Válčící frakce se mají koncem ledna sejít v Berlíně, aby finalizovaly dohodu o trvalém ukončení nepřátelství.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí prohlásil, že většina stran konfliktu v Libyi podepsala dohodu, až na libyjského generála Chalífu Haftara a jeho spojence Akila Sáliha, předsedu parlamentu východní části země.

"Došlo k jistému pokroku," řekl Lavrov. Ale Haftar a spol. "požádali o trochu více času..., aby se rozhodli ohledně podpisu" dokumentu, dodal.

Haftar, který řídí milici známou jako Libyjská národní armáda, je hlavním garantem moci rivala mezinárodně uznané vlády v Tripolisu.

Koncem ledna by se válčící frakce měly sejít v Berlíně, ale datum ještě nebylo stanoveno, oznámil mluvčí německé vlády Steffen Siebert.

Haftarovy síly jsou zapleteny do tvrdých bojů ve snaze získat kontrolu na libyjským hlavním městem Tripolisem, kde sídlí mezinárodně uznaná Vláda národní dohody (GNA).

Ačkoliv síly loajální tripolské vládě dokázaly odrazit Haftarovu ofenzívu, příchod ruských žoldnéřů a tureckých vojáků hrozí, že zemi uvrhne do dalšího chaosu.

(Válka ale již není na mrtvém bodě, tak jako ještě koncem roku 2019. Pokud Turecko nebo někdo jiný rychle a účinně nepomůže tripolské vládě proti posílenému Haftarovu letectvu, v relativně krátké době může mezinárodně uznaná libyjská vláda padnout. Proto také Haftar s podpisem dohody o příměří vůbec nespěchá - pozn. KD.)

Dohoda následuje po diplomatickém úsilí vedeném Ruskem a Tureckem. Ale ruští experti tvrdí, že není jasné, zda by dohoda měla reálný efekt na situaci na bojišti.

Turecko je ve sporu se Saúdskou Arábií, Ruskem a Egyptem, které podporují vládu na východě země spojenou s Haftarem. Minulý týden začalo Turecko rozmísťovat vojáky v Libyi, aby podpořilo vládu v Tripolisu.

Rozmístění v Libyi může turecké vojáky navést na kolizní kurs s ruskými žoldnéři podporujícími Haftara, tvrdí vojenský expert Pavel Felgenhauer.

"Pro Putina je Turecko velmi důležité," prohlásil Felgenhauer. "V Libyi to vypadalo, jako že Rusko a Turecko budou bojovat proti sobě, nejen by proxy, ale možná dokonce přímo, když ruští žoldnéři bojují za Haftara a Turecko slíbilo nasadit bojové jednotky pro Sarrádže. A to vůbec nebylo to, co si Putin přál."

Podrobnosti v angličtině: ZDE