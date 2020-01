Jak je tomu se Stranou zelených

17. 1. 2020 / František Řezáč

Poslední hřebík do rakve SZ zatloukl Matěj Stropnický, který jako předeseda (a politolog!) zcela selhal při volbách v roce 2017 šířením neodůvodněného optimismu. Strana podle průzkumů měla několikrát pod dvě procenta a měla volby vynechat. To jsem mu řekl, ale on byl příliš zahleděn sám do sebe. Tím se ve volební kampani prošustrovaly peníze, které zbyly po krajských volbách a mohly stranu držet v dalších letech, například při volbách obecních.







K tomu: