Slovenská politická scéna: Kotlebovci posilují, Smer oslabuje

16. 1. 2020

Podle lednového průzkumu veřejného mínění AKO pro slovenskou televizi TA3 by se do slovenského parlamentu probojovalo devět politických stran. Kdyby se parlamentní volby konaly těsně po uplynulých svátcích, u voličů by nejvíce bodoval Smer-SD. Avšak v porovnání s předchozími měsíci, kdy se těšil přízni 20 procent voličů, by si pohoršil.

Nyní by Smer-SD mezi korespondenty získal 17,7procentní podporu. Za vládní stranou by skončila Kotlebova Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS), kterou by volilo 11,7 procent oslovených.

Na třetím místě by se ziskem deseti procent skončili kiskovci, následovaní koalicí PS a Spolu, která by překročila devět procent. Liberální stranu Sloboda a Solidarita (SaS) by podle tohoto průzkumu volilo pouze 6,8 procenta Slováků.

Zdroj ZDE