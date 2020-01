ODS na smetišti dějin

21. 1. 2020 / Boris Cvek

Skončil sjezd ODS a objevují se komentáře o volebním potenciálu této klasické pravicové strany, klasické v českých poměrech (na západní poměry je to strana dost bizarní). Kdysi to byla strana s třicetiprocentními volebními zisky. Kde se těch třicet procent ztratilo? Sečtěte si dnešní ODS s TOP09 a STAN: 15% + 6% + 6%. Těch zbylých 5-10% je u pirátů, něco u Babiše.

Chtěl by někdo příčetný po těchto voličích, bývalých voličích ODS, aby masově volili levici? Stejně tak nikdo nemůže chtít po bývalých voličích ČSSD, aby volili masově pravici. Proto zůstali u Babiše. ODS, ale i další pravicové strany, se mohou třeba na hlavu stavět: voliče Hnutí Ano nedostanou. V tom je Babišova síla. Jej může ohrozit jenom někdo, kdo bude proti němu a zároveň proti pravici. Nikdo takový ale není. A tak má klid.

Kdysi mívaly ODS i ČSSD 30%. Ti bývalí voliči ČSSD jsou teď celkem jednotně u Babiše, bývalí voliči ODS jsou rozptýlení mezi několik stran. V tom je ten rozdíl. ODS si může klást otázku, jak spojit všechny své bývalé voliče znovu pod svá křídla. To je asi její jediná šance na růst. Problém je v tom, že vstřícností vůči voličům TOP09 a STAN, o pirátech nemluvě, by asi ztratila část současných voličů.

A nezapomeňme, že pád ODS i ČSSD hluboko pod 30% je už staršího data. To zemětřesení se nestalo během Nečasovy vlády, která výrazně posílila pozici ČSSD až někdy do jara 2013, ale mezi lety 2006 a 2010. V roce 2006 ve sněmovních volbách měla ODS 35,38% a ČSSD 32,32%. Ne, opravdu, fakt to tak bylo. Že vám z těch čísel přechází zrak? No, v roce 2010 už měla ČSSD jen 22,08% a ODS 20,22%.

Pád a vzestup ODS po Nečasově vládě se je ve srovnání s tímhle jen taková epizoda ze hry provozované na smetišti dějin.