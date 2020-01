Proč by politici měli ignorovat Gretu

23. 1. 2020

Nemohu si pomoci, ale už mě nebaví aktivistický nátlak na politiky. Politik byl zvolen s příslibem plnění určitých programových priorit. Obvykle v nich figuruje dostupnost zdravotnictví, dopravní infrastruktura, vzdělání, lokální ekologie, imigrace, důchody, ... Typicky nevyhráli politici s programem (hypotetické) záchrany planety. Jakým právem na ně Greta ječí, že ji zničili dětství? A proč by ji vůbec měli naslouchat? ptá se Jindřich Šilhán.

Zodpovídají se vlastním (českým, francouzkým, brazilským ...) voličům, nikoliv švédské Gretě. A pokud by ji poslechli, popřeli by základní principy zastupitelské demokracie. Pokud si občané zvolí do čela politiky s programem záchrany planety, jen dobře. I když o tom lze pochybovat. Starší voliči poslouchají celý život katastrofické předpovědi vydávané za "fakta", která se posléze jaksi nekonala. Obdobně velkohubé sliby a závazky, z kterých posléze obvykle sejde. A tak jsme přirozeně skeptičtí.







Ale abych se vrátil. Až před nás předstoupí politik s programem zavedení uhlíkové daně, zdražení energií a paliv, které nás donutí omezit vytápění našich obydlí, až nám oznámí, jak velkou část našich daní přesměruje z oblasti školství, dopravy, zdravotnictví, výplaty důchodů, ..., do programů dosažení (možná nutné) uhlíkové neutrality a my ho zvolíme, pak přijde okamžik, kdy na něj mohou aktivisté právem křičet, pokud nebude sliby plnit.