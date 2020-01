Brexit: EU má 450 milionů lidí, Británie 60 milionů. Kdo myslíte, že vyhraje?

28. 1. 2020



Michel Barnier, hlavní vyjednavač EU pro brexit a irský premiér Leo Varadakr varovali, že jednotná Evropská unie "Team27" bude pro Británii v další fázi vyjednávání o brexitu velmi tvrdým soupeřem.



Oba muži uvedli v pondělí na tiskové konferenci v Dublinu, že solidarita v EU bude dál ochraňovat zájmy členských zemí EU při "velmi náročmných" rozhovorech s Londýnem o obchodní dohodě, které mají podle Johnsonova rozhodnutí skončit v prosinci 2020.



Varování přichází v době, kdy brexitéři v Anglii se připravují na oslavu "brexitu" v pátek 31. ledna.

"Rozloučíme se se starým přítelem, který se vydává do dobrodružství," řekl Varadakar. "Doufáme, že jim to vyjde. Ale jestliže ne, vždycky pro ně necháme u stolu místo."Barnier upozornil na riziko hospodářského chaosu, pokud nebude možno uzavřít dohodu. "Jestliže nedosáhneme dohody, nebude normální ekonomický provoz a status quo, budeme muset riskovat spadnutí z útesu, zejména v oblasti obchodu."Předtím varoval Varadakar důrazně v rozhovoru pro BBC, že Evropská unie bude mít při vyjednávání nad Británií vrch a že podmíní přístup pro britské finančnické podniky do EU získáním přístupu pro evropské rybáře do britských vod.Barnier také varoval, že EU bude bedlivě dohlížet na plnění dohody o Severním Irsku - bylo to další varování Londýnu, že zboží dovážené z hlavního britského ostrova do Severního Irska bude muset být podrobováno celním prohlídkám.V rozhovoru pro BBC varoval Varadakar Johnsona, že pokud Británie bude chtít odstoupit od norem Bruselu, bude pro ni "daleko obtížnější" uzavřít s EU obchodní dohodu, a otevřeně a drsně připomenul obrovskou nerovnost ve vyjednávací moci."Realitou situace je, že Evropská unie je asociace 27 členských zemí, Británie je jen jedna země. A my máme obyvatelstvo a trh, který se skládá ze 450 milionů lidí. Británie má asi 60 milionů. Takže kdyby tato dvě družstva stála proti sobě ve fotbale, kdo myslíte, že bude mít ten silnější tým?"Varadakar zdůraznil, že Británie asi nezíská obchodní dohodu s přístupem pro britské finanční firmy na evropský jednotný trh, pokud nedovolí rybářům z EU dále lovit v britských vodách. Britští rybáři se radovali, že do nových "britských vod" nikoho nepustí."Jestliže budou britské finanční služby a zábavní průmysl, audiovizuální průmysl, odříznuty od evropského trhu, bude to velmi těžkou ranou britské ekonomice a jihovýchodu Anglie, zejména Londýnu," dodal.Podrobnosti v angličtině ZDE