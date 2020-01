Evropský parlament se důstojně rozloučil s Británii zpěvem skotské národní písně Auld Lang Syne

30. 1. 2020

28 zemí, 23 jazyků. Ultralevice, ultrapravice, křesťanští demokraté, centrističtí otcové, dokonce i Nigel Farage. Nemělo to nikdy fungovat. A přesto to fungovalo. Děkujeme vám, přátelé.





Should auld acquaintance be forgot,

and never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot,

and auld lang syne*?







Měli bychom zapomenout na staré přátelství

a už nikdy na něj nemyslet?

Měli bychom zapomenout na staré přátelství,

tak dávno již?



Robert Burns, skotský romantický básník, 1788



28 countries. 23 languages. Far left, far right, christian democrats, centrist dads, even Nigel Farage. It should never have worked. And yet it did. Thank you, friends.pic.twitter.com/pnKFBJqv2E — Carole Cadwalladr (@carolecadwalla) January 29, 2020