Brexit vysvětlen: Vrátí se nám život. Je úplně zotročený. Nemáme zákony

1. 2. 2020

Reportérka: Proč chcete brexit dnes v 11 hodin? Co to bude pro vás znamenat?Žena: Nóo- Bude to znamenat (ohlíží se)Reportérka: Pokračujte -Žena : Bude to znamenat, že se nám vlastně vrátí život. Protože nemáme žádné zákony. Říkáme Sbohem EU a - - budu prostě v 11 hodin nadšená.Reportérka: A co si o tom myslíte vy?Žena: Vrátí se nám naše svoboda!Reportérka: Co to vlastně znamená? Jak se změní váš každodenní život?Žena: No je přece úplně zotročený! Víte, změní se tak hodně... Získáme nezávislost! Víte, vrátí se nám průmysl... Přišli jsme o rybářství... Víte...