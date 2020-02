Brexit vysvětlen: Nejsme blbí!

1. 2. 2020

HOW DARE you call leave voters #thick! The media deliberately targeted people with bulbous eyes who looked a bit thick, media conspiracy, we are not thick and here is the proof #BrexitDay #BrexitCelebration pic.twitter.com/Malor9hsBc — James 🇦🇹🇪🇺🇬🇧 (@seebsouq) February 1, 2020

Hele, poslouchejte, vy všichni ty stoupenci Evropský unie, a média, který řikáte, že jsme tak trochu blbí. Já vám něco řeknu, jó? Já vim daleko víc vo Evropský unii než vy. Co se díváte na tohle video. Jó? Nelíběj si mi ty narážky, že my sme blbí, jó? Já vim naprosto přesně, co dostaneme zpátky. Teď když sme vodešli z EU. A už nejsme součástí EU. Budeme zase moct rybařit ve vlastních vodách, jó. Budeme moct prodávat víc britskýho zboží. Získáme daleko víc britskejch podniků. A obnovíme množství starejch dobrejch britskejch výrobků. No, prostě, jde vo to, že se nám vrátí spousta dobrejch britskejch věcí. Starý dobrý britský auta, Austin Maestro, Rover. Ty budou mít fantastickou vobnovu. Budeme moct vyrábět znovu jen britský auta. Víte, co mám na mysli? A dostaneme zpět svý svobody. A už nám nebudou diktovat ty lidi z ňáký Litvy, ňákýho Estonska, a celá ta verbež, protože ty země vůbec nechápou, jak Británie funguje. Jó? Protože my sme v jiný časový zóně. A když se nad tim zamyslíte, protože my máme ten greenwichskej světovej čas, my rozhodujeme o tom, jakej čas je po celym světě, my konec konců dobře víme, co děláme, a mohli bysme zakroutit pár knoflíkama, a změnit tak čas v Evropě. Porád ještě máme moc to udělat, víte? Se nad tim zamyslete. Greenwich, jó? Tam furt maj ještě to místo na tom kopci, kde rozhodujou, kolik je hodin. V místech, jako je Paříž. A tak když nebudou poslouchat, jó, my můžeme to porád ještě změnit. Takže vlastně my furt eště Evropu ovládáme, cha! Což je fantastický, když na to pomyslíte. Takže mně se nelíbí, že lidi řikaj lidem, jako sem já, že sme blbý. A včera v publiku se schválně zaměřovali na blbý lidi. Jó. Byla tam ta jedna ženská, která měla ty brejle, byla vobtloustlá, byla ňáká nemocná, chudák ženská, jó, něco asi brala, jó, takže sem viděl, že média se schválně zaměřujou na blbý lidi, a pořece by klidně mohli interviewovat lidi, jako sem já. Víte, co konec konců řikám, jó? Jó?