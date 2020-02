Šťastný brexit. Vylepeno na jednom anglickém komunálním domě

1. 2. 2020

Bůh ochraňuj královnu, její vládu a všechny opravdové vlastence!!







Když konečně nyní máme naši slavnou zemi zpět ve svém vlastnictví, jeden předpis musí být důrazně vysvětlen obyvatelům tohoto domu.V těchto bytech nepovolujeme, aby se mluvilo jiným jazykem než anglicky.Nyní je tohle zase naše vlastní země a tady se mluví královskou angličtinou.Pokud si chcete mluvit jakýmkoliv jazykem země, ze které jste přišli, tak se tam vraťte a vraťte tenhle byt komunálnímu úřadu, aby tady mohli žít Britové a abychom my se vrátili k normálnosti, jaká tu byla, než jste nakazili tento kdysi slavný ostrov.Je to jednoduché pravidlo: buď poslechnete většinu, anebo odejdete.Nebude to dlouho trvat, než naše vláda zavede předpisy, které dají Británii přednost. Takže se tomu holt buď přizpůsobíte, anebo odejdete.