Odchodem Británie ztratila EU stálého člena s právem veta v Radě bezpečnosti OSN

3. 2. 2020 / Ivan Větvička





Brusel by nyní s Británií neměl vyjednávat pouze z pozice hospodářské síly a už vůbec ne podle hesla: „Soudruhu, nám by nevadilo, kdybys nevstoupil, ale když jsi vystoupil, dovolil sis příliš.“ Za prvné by to nebylo etické a za druhé se Británie může bránit přílišnému tlaku pomocí veta v Radě bezpečnosti OSN a blokovat jakoukoli případnou snahu Unie o viditelnější zahraniční politiku či použití síly. Rozvod s Británií může být bolavý nejenom pro ostrovany, ale i pro nás. Čekají nás nelehká jednání, která by měly vést osobnosti s mimořádným diplomatickým nadáním, a nikoli zhrzení úředníci, u nichž převáží potřeba okopávat expartnerovi kotníky.