5. 2. 2020 / Karel Dolejší

Ministr, který je poctivý, jen proto ještě nemusí být ministr schopný. Přece však je přinejmenším zvláštní, dojde-li na odvolání ministra právě pět dní poté, co nahlásil příslušným orgánům pokus o úplatek.

Jak jsem zmínil jinde, co do Indexu vnímání korupce (CPI) se Babišova ČR nyní umisťuje za Bhútánem, Katarem a Uruguayí a evropský průměr se jí rychle vzdaluje ZDE. Konkrétně to znamená, že lidé ve zmíněných zemích považují na základě zkušeností vlastní úřady za odolné vůči korupci ve větším stupni, než Češi své.

V této perspektivě můžeme kauzu bývalého ministra dopravy postavit ještě do poněkud jiného světla, než jaké na ni vrhla špatně zvládnutá veřejná zakázka. Tisková zpráva Transparency International hovoří o propadu Česka v jasné souvislosti s "privatizací veřejného zájmu" ZDE. "Ekonomické vlivové skupiny už přímo upravují chod samotných institucí a vytvářejí si podmínky vhodné pro své podnikání. Logicky pak není na politické scéně zájem iniciovat ani dílčí kroky v boji proti korupci, natož přijmout zásadnější rozhodnutí či reformy," uvádí česká pobočka TI. Největší propady přitom v ČR zaznamenává "náchylnost ke korupci a politizaci státní správy, zneužívání pravomocí a protikorupční robustnost vztahu státu a soukromých firem".

Exministr Kremlík se ve výše popsaných podmínkách zjevně špatně začlenil do kolektivu, když se ekonomické skupiny pokusily "upravit chod jeho ministerstva". Jak se asi vedle něj mají cítit všichni ti, kdo usilovně kapsují a po vzoru Andreje Babiše dávno přestali rozlišovat nejen už čisté a špinavé, ale zrovna tak peníze evropské, daňových poplatníků a své vlastní? Jak se Kremlík vůbec mohl zachovat tak asociálně a doslova nepříčetně?

V sociálním prostředí zmíněných kvalit je tedy třeba zásadně přepsat klasickou hlášku z vousaté komedie "Jáchyme, hoď ho do stroje" - a sice následovně: "Berte úplatky, berte úplatky, nebo se z toho zblázníte!"

Když je špína opravdu zažraná, nic nezmůže ani mimořádně zdatný borec z STK Chvojkovice-Brod, ba dokonce ani Chocholoušek s tarasnicí...