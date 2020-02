Jen to zkoušejte - ale mě nezastavíte!!

6. 2. 2020



Po celém světě se stalo normou porušování zákona. Musíme tomu učinit přítrž



Není to dostatečná podmínka pro to, aby zakořenil fašismus, ale je to podmínka pro fašismus nutná: ochota politických předáků nejen porušovat zákon, ale ještě si to vychutnávat. To je ten fatální krok, který vede k nahrazení demokracie autoritářským terorem, píše George Monbiot.



Vidíme to dnes ve Spojených státech, kde Republikánská strana drze ignoruje ústavu a dovolila Donaldu Trumpovi, aby unikl impeachmentu.

Pokud bude Trump zvolen napodruhé, bude využívat až do všech možných hranic potenciál pro zneužívání neústavní moci. Avšak tento jev není omezen jen na USA. Celá řada mocných vlád nyní nosí protizákonnost jako odznak cti.Fašistické a protofašistické vlády sdílejí mimo jiné dvě spojené vlastnosti: hrdě porušují zákony, které mají omezovat jejich moc, a zároveň zavádění nové zákony s cílem ochromit politické oponenty či utlačovat menšiny.V Brazílii oslavují brutální útoky proti domorodcům proti opozičním politikům i proti novinářům nejvyšší vládní politikové. Jair Bolsonaro zvítězil v prezidentských volbách prostřednictvím soudního puče, kdy byl zlikvidován normální průběh spravedlnosti s cílem zajistit uvěznění nejúspěšnějšího kandidáta v prezidentských volbách, Luize Inácia da Silvy (Luly). Existuje fotografie, na níž Bolsonaro objímá dvě osoby podezřelé z vraždy levicové političky Marielle Franco. Bolsonaro se pokusil zablokovat vyšetřování korupce svého syna Flavia, který má údajně vazby na polovojenský gang, který ji zavraždil.V reakci na demokratické procesy pohrozil brazilský ministr hospodářství, že zavede stanné právo. Bolsonaro požaduke, aby policie popravovala osoby, podezřívané z trestných činů: "Ti lidi zemřou v ulicích jako švábi, a tak by tomu mělo být." Jeho rasistické výroky o domorodcích a jeho ochromení státních úřadů, které je mají ochraňovat, vedly k celé řadě vražd domorodců spáchaných dřevorubci, horníky a rančery. Organizace hájící lidská práva naléhají na mezinárodní trestní soud, aby vyšetřoval Bolsonara za vyzývání k genocidě.Investigativní novinář Glen Greenwald, který zveřejnil explozivní informace o korupci a zločinnosti v Bolsonarově vládě, a jeho manžel, levicový kongresman a komentátor Guardianu David Miranda, opakovaně dostávají výhrůžky smrtí, obsahující podrobnosti z jejich životů, které může znát jen stát. Pochybným způsobem byl nyní Greenwald obžalován z údajných internetových trestných činů.V Indii zjistil premiér Narendra Modi, že jeho údajná vazba na masakry z roku 2002 v Gujaratu už mu nepoškozuje pověst, a tak tvoří základy pro zlovolný etnický nacionalismus. Jeho nový zákon o občanství záměrně odebírá práva muslimům a je možné, že miliony lidí přijdou tak o svou státní příslušnost. Lidé, kteří proti tomu protestují, jsou terčem brutálních útoků policie. Policie a ozbrojené gangy zaútočily na dvě univerzity v Dillí, náhodně bily studenty a šíří všeobecný teror. V Uttarpradéši jsou političtí vězni běžně zatýkáni bez soudu a mučeni. Modi roztrhal ústavu a anektoval Jammu a Kašmír. Policie střílela na lidi, kteří proti tomuto protizákonnému činu pokojně protestovali.Prezident Filipín Rodrigo Duterte se vytahuje tím, že jezdil ulicemi města Davao na motorce, když tam byl primátorem, a střílel lidi podezřelé z trestných činů. Od té doby, co se stal prezidentem, proměnil policie v obří popravčí četu, která má vraždit lidi podezřívané ze zločinů v souvislosti s narkotiky. Nepřekvapivě to vede i k vraždění politických oponentů a ekologických aktivistů.Podobně jako tito ostatní vražední klauni, i Trump se zřejmě nyní bude myslet, že může dělat, co chce. Jeho právní tým v minulosti argumentoval, že má Trump stoprocentní imunitu, a chvástal se, že by mu klidně mohla projít i vražda.Světem se šíří kultura beztrestnosti: "Jen si to zkuste mě zastavit!" je implicitní motto ve státech od Madarska po Izrael, od Saúdské Arábie po Rusko, od Turecka po Čínu, od Polska po Venezuelu. Vysmívat se zákonu a porušovat ho je výrazem moci.Děje se to i v Británii, i když v menším měřítku. Hlasování za brexit, které umožnilo Borisi Johnsonovi se dostat k moci, bylo zajištěno otevřenými trestnými činy. Vláda se připravuje provést legislativní etnické očištování Romů a kočovníků. Ví, že je to porušením britského Zákona o rovnosti občanů a že to povede k žalobě u Evropského soudu pro lidská práva. Téměř tuto konfrontaci vítá.Jsou to experimenty v absolutismu. Zatím to ještě není fašismus. Ale spolu s povyšováním absurdních zoufalců, pronásledováním menšin a imigrantů, politickým násilí, masovým dohledem a všeobecným výsměchem liberalismu a sociální spravedlnosti to naznačuje, že některé země, každá zvlášť i dohromady, směřují k tomuto nejtemnějšímu politickému místu.Normalizace beztrestnosti je zřejmě nejdůležitějím krokem vůči autoritářské vládě. Nikdy nedovolte, aby se to stalo normou.Kompletní článek v angličtině ZDE