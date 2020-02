Sdílej: Pravda o Gretě!

6. 2. 2020 / Lucie Barošová

Co s tím…? A kdo je to ta Greta Thunbergová? Kdo ji zneužívá a co tím získá…? Našla jsem odpovědi na důležité otázky a sepsala je pro vás:

1) Proč miliony lidí zajímá nemocná hysterická dívčina, která káže o ochraně přírody, ale na fotkách pila z jednorázového kelímku a potraviny měla zabalené v plastovém sáčku? - Greta Thunberg je opravdu „jen“ sedmnáctiletá dívka s Aspergerovým syndromem, která se občas chová nevhodně nebo plácne něco, co je za hranou. A její svačina ve vlaku cestou do Davosu vážně nebyla „eko“. Ale její hlavní poselství zní: „Poslouchejte vědu a jednejte podle vědy“. Tedy, důležitá není samotná Greta, ale to, že stovky vědců celého světa se již v dnešní době shodují, že je nutné rázně snížit emise skleníkových plynů, aby se zabránilo globálnímu oteplení o více než 1,5 stupňů Celsia v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí, jinak dojde ke katastrofám. Jak řekl slavný přírodovědec David Attenborough: „Dosáhla jste toho, na čem mnoho z nás pracuje už skoro dvacet let a nám se to nepodařilo. Vy jste probudila svět. Proto jsme vám velmi vděčni.“

2) Proč nám nezletilá dívka vyčítá naši uhlíkovou stopu, když její plavba na jachtě byla v součtu větší zátěží pro životní prostředí, než kdyby využila běžnou leteckou linku? - Proč? Protože kdyby letěla letadlem, její důležité poselství by zaniklo mezi mnoha jinými zprávami. Ale když do New Yorku připlula, statisíce lidí začalo na kalkulačkách počítat CO2, což je rekordní zájem o složité téma! Greta doufá, že až veřejnost vypočítá všechny její hříchy, začne se zajímat také o to podstatné, tedy o změnu klimatu.

3) Je Greta obětí fanatiků klimatického alarmismu a měla by proti jejím rodičům zakročit sociálka? A proč se místo stávkování nevěnuje škole?! - Greta loni ukončila druhý stupeň švédského základního vzdělání a na vysvědčení měla 14 jedniček a 3 dvojky. Protože v tamním systému je domácí vzdělání nelegální, vzala si Greta od srpna 2019 tvůrčí volno před nástupem na střední školu, aby se mohla věnovat svým aktivitám. Takže studium má v pořádku a rodiče se o ni starají řádně. Zatím nijak nezbohatli a nic nenasvědčuje tomu, že by dceru jakkoli zneužívali, naopak ji podporují v tom, co ji zajímá a co jí připadá smysluplné. Kampaň Grety je místy skutečně radikální, aby se média konečně začala o klimatické změny zajímat a dala prostor i odborníkům, nejen politikům a podnikatelům, kterým se diskuze o nepopulárním tématu po desetiletí nehodily.

4) Proč dnes mladí poučují rodiče a chtějí někdy dokonce omezovat jejich práva, když zároveň natahují ruku, aby titíž „hloupí“ rodiče zaplatili studia a kapesné? - Tohle je bolestivá situace! Dnešní mládež vyrostla v době internetové a v euforii z inovací podceňuje „starý svět“. Větší respekt k rodičům a prarodičům by byl určitě na místě! Pro své děti jsme si odříkali, aby se mohly vzdělávat a mít možnosti, o kterých nám se nesnilo. Jenže kdo nouzi a dřinu neprožil, ten ji nemůže chápat a docenit to, že už není. Jestli dnes mladí něco plně prožívají, tak rychlé informace z celého světa. A protože živobytí jsme jim zajistili my, tak jim zbývá více času na zábavu a také na životní prostředí. A našli si zprávy, ke kterým my jsme přístup neměli. Jsou to fakta o tom, že mocní z naší éry podcenili důsledky bezohledné honby za blahobytem a že se blíží doba, kdy příroda další drancování neunese. Předáme našim mladým zničenou planetu – ale copak to někdo z nás tušil, nebo mohl jako jednotlivec ovlivnit?! Bylo by dobré si spolu sednout a vyříkat si, že všichni to přece myslíme dobře. Spojit se a táhnout za jeden provaz, i když jsme odlišní.

5) Co by mladí dělali, kdybychom na pár dní přestali pracovat a šli místo toho stávkovat? Jak by reagovali, kdyby náhle v obchodech nenašli plné regály, nefungovala by doprava ani žádné služby a hlavně - zůstali by bez internetu!?

- Jaj, tak to bych jim přála! Ale pozor, ne ve zlém. Přála bych dnešním mladým, aby si vyzkoušeli ještě při studiích, jak chutná tíha zodpovědnosti dospělých! Tedy, přála bych jim, abychom je my, rodiče, motivovali k chození na různé brigády. Nebo aby šli dělat vedoucí do skautu či dobrovolníky k postiženým dětem a k seniorům! Aby šli občas s námi dělat naši práci, která by nám s mladými ubíhala rychleji. Předejme mileniánům co nejvíce dovedností ze skutečného světa! A požádejme je, aby nás naučili orientovat se v jejich virtuálním světě. Přestaňme rozdělovat „stávky mladých“ a „naše stávky“! Žijeme zde přece společně a jde o zemi nás všech.