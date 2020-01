Greta Thunbergová v Davosu: Jednejte, sakra!

21. 1. 2020





'My generation will not give up without a fight': Greta Thunberg delivers emotional and scathing speech to Davos summit pic.twitter.com/Czg4H0QMox — The Independent (@Independent) January 21, 2020





Před rokem jsem přijela do Davosu a upozornila jsem vás, že náš dům hoří. Řekla jsem, že chci, abyste zpanikařili. Byla jsem varována, že říkat lidem, aby panikařili ohledně klimatické krize je velmi nebezpečné. Nemějte ale obavy, je to v pořádku. Věřte mi, už jsem to udělala několikrát a ujišťuju vás, že to nevede k ničemu.





Neříkáme vám, abyste dál hovořili o tom, jak dosáhnout nulových emisí či uhlíkové neutrality podváděním a zkreslováním čísel. Neříkáme vám, abyste řešili své emise tím, že prostě někomu zaplatíte, aby zasazoval stromy někde v Africe, zatímco v tutéž dobu jsou masakrovány lesy jako v Amazonii v nekonečně větší míře.





A řekněme to jasně, my nepotřebujeme "nízkouhlíkovou ekonomiku". Nepotřebujeme snížit emise. Naše emise musejí skončit, pokud máme mít šanci zůstat pod cílem 1,5 stupňů Celsia.





A dokud nebudeme mít technologie, které ve velkém měřítku budou umět učinit naše emise mínusovými, musíme na "celkové" nulové emise zapomenout. My potřebujeme opravdovou nulu. Protože vzdálené cíle "celkových nulových emisí" nebudou znamenat absolutně nic, pokud budeme dál ignorovat rozpočet CO2, který platí pro dnešek, ne pro nějaké budoucí vzdálené datum.





Skutečnost, že USA odchází z Pařížské dohody jak se zdá všechny šokovala a znepokojila. A taky by měla.





Ale skutečnost, že nikdo z nás nedodrží přísliby, k nimž jste se zavázali v Pařížské dohodě, jak se zdá, lidem u moci vůbec nevadí.





Každý váš plán, který neobsahuje radikální škrty emisí u zdroje, realizovaný dnes, je naprosto nedostatečný, máme-li dosáhnout cíle 1,5 stupně Celsia nebo méně než dva stupně Celsia, jak se zavázala Pařížská dohoda.





Vaše stranické politikaření nás absolutně nezajímá. Z perspektivy udržitelnosti, pravice, levice i střed - všichni selhali. Žádná politická ideologie či politická struktura nebyla dosud schopna řešit klimatickou a ekologickou krizi a vytvořit soudržný a udržitelný svět.





Protože ten svět, pokud jste si toho nevšimli, v současnosti hoří.





Říkáte: "Děti by se neměly starat." Říkáte: "Jen to nechte na nás. My to napravíme. Slibujeme, že vás nenecháme na holičkách. Nebuďte tak pesimističtí." A pak: Nic. Mlčení. Nebo něco ještě horšího než mlčení. Prázdná slova a sliby, které dělají dojem, že se podnikají dostatečné akce.





Požadujeme, na tomto letošním Světovém ekonomickém fóru, účast od všech firem, bank, institucí a vlád, aby okamžitě zastavily veškeré investice do hledání fosilních paliv a jejich těžby. Aby okamžitě zastavily všechny dotace pro fosilní paliva a aby se okamžitě a plně od fosilních paliv odklonily.





Nepotřebujeme aby k těmto věcem došlo v roce 2050, 2030, nebo i jen 2021. Chceme, abyste to udělali teď.





Na rozdíl od vás, má generace se nevzdá bez boje.





Fakta jsou jasná, ale jsou stále ještě příliš nepříjemná pro to, abyste se jimi byli ochotni zabývat.





Nic neděláte, protože si myslíte, že je to příliš deprimující a že se lidi vzdají.





Ale lidi se nevzdají. Vy jste ti, kdo se vzdávají.





Ráda bych věděla, co řeknete svým dětem, co že bylo příčinou vašeho selhání. A proč jste je zanechali v situaci, kdy čelí klimatickému chaosu, který jste jim vědomě způsobili? Že se zdálo, že je to příliš špatné pro ekonomiku, a tak jsme se rozhodli vzdát se myšlenky, že je nutno zajistit budoucí životní podmínky, a vůbec jsme se o to ani nepokusili?





Náš dům stále hoří. Vaše nečinnost přilévá oleje do ohně každou hodinu. A my vám říkáme: Jednejte, jako kdybyste milovali své děti nade všechno ostatní.