Dvaašedesátiletý lékař zemřel na koronavirus

25. 1. 2020



Video: Čína staví ve Wuhanu nemocnici pro 1000 pacientů postižených koronavirem. Bude prý hotova do 10 dnů









Případy nákazy koronavirem potvrdilo 12 zemí mimo Čínu.







Dvaašedesátiletý lékař Liang Wudong zemřel ve Wuhanu na koronavirus poté, co léčil pacienty. Druhý lékař Jiang Jijun tam zemřel na infarkt v důsledku vyčerpání prací pro pacienty.Čínské úřady potvrdily v sobotu, že na virus už zemřelo 41 lidí a globálně bylo nakaženo 1300 osob.56 milionů lidí v 18 provinciích je nyní postiženo zákazem cestovat.Čína nařídila celostátní opatření k identifikaci a okamžité izolaci podezřívaných případů nákazy koronavirem ve vlacích, v letadlech a v autobusech.Šanghaj uzavřel do 30. ledna všechna kinaAustrálie potvrdila první případ nákazy koronavirem - muže, který se vrátil z Číny a navštívil Wuhan.Malajsko v sobotu potvrdilo třetí případ.Japonsko potvrdilo třetí případ.Británie se snaží identifikovat 2000 cestujících, kteří do země nedávno přicestovali z Wuhanu. V Británii studují statisíce čínských student§.