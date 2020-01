Svobodný vysílač pod koho praporem?!

24. 1. 2020 / Miloš Dokulil



Dezinformacím v tom „našem informačním století“ není opravdu konec (ani zvonec). Tzv. „Svobodný vysílač“ je samozřejmě jen jedním z četných jemu podobných. Není to jen „česká specialita“. A tím, že již nějaký ten čas (v lidech nemalého počtu poměrně ekonomicky „zazobaných“ států) upadá potřeba být občanem; ani v politických ohledech nemají lidé v takových státech ani valnou touhu spolehlivěji se orientovat v politické situaci.

Členství v politických stranách se potom „nenosí“; stačí nějaké to „hnutí“ (a jeho představitelé nemálo ušetří za „politický provoz“). Ovšemže s vydatnou propagandou. Jen heslovitou, aby se každý hned v naznačeném směru zorientoval. A zároveň šikovně emočně podloženou, aby se oslovený člověk okamžitě naladil a nažhavil pro případnou pouť v nějakém průvodu na vhodný „plácek“, který by se působivě propagačně uplatnil v televizi. (Tohle snad vesměs víme. Jenže nejednou nám to jde i pod kůži! V průvodu nemusíme myslet; stačí gestikulovat a rytmicky křičet.)





Chtěl jsem upozornit jen na jeden „detail“ (od „maličkostí“ mohou začínat významnější věci; a ne že by to skoro vždycky nebylo součástí celkové charakteristiky těch, kdož k těm „drobnostem“ přistupují jenom „formálně“). Čtvrteční MF DNES (23. ledna 2020, na str. 4; v rubrice „Z domova“) má také velkou fotografii jednoho místa, odkud shora zmíněný internetový vysílač hlásá svá pseudosdělení. Je tam vidět vyvěšená tříbarevná látka… Není to žádný prapor mně známé země! Tím méně se zde pochopitelně může jednat o vlajku. A ne že by to byl v ČR první případ zmatků kolem symbolů našeho státu. (Nepředcházela nám žádná „vlastivěda“? Jak má vypadat v obou případech klín, hravě najdeme třeba zrovna taky na tom internetu; u praporu nejsou poměry jednotlivých rozměrů závazně určeny.)

Takže nejdřív si osvěžme praxí zaběhané pojmosloví: „vlajka“ je vodorovně orientovaný zpravidla látkový symbol nějakého společenství či majetku; „prapor“ naopak je svisle orientovaný symbol s obdobným významem, jako je to o „vlajky“.

Pro ČR potom platí, že horizontálně orientovaná vlajka má červený pruh dole. (Pokud si někdo – třeba taky „Svobodný vysílač“ – pouze tuto orientaci o 90 ° změní, je potom ten červený pruh vlevo; a to je chyba!) Pro prapor ČR totiž platí, že bílý pruh má být – při vertikální orientaci – vlevo! (Citované noviny se nad tím – asi vzhledem ke spoustě dalších priorit? – nepozastavily.)