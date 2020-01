Miliardář a mecenáš Milan Fiľo přesouvá své aktivity do ČR

23. 1. 2020

Do České republiky přesouvá své aktivity další ze slovenských oligarchů - miliardář a mecenáš Milan Fiľo, oceněný mj. prezidentem Milošem Zemanem.







V Praze mj. usiluje o zakoupení Hybernie od českého státu.







V pátek 24. ledna od 15:30 na Náměstí republiky pomáháme pořádat shromáždění lidí, kteří doplácejí na jeho nenaplněné sliby - přijedou svědčit.







Právě jsme zjistili, že hned vedle bude probíhat i oligarchou pořádáná protidemonstrace v muzikálovém stylu, po ružomberských hospodách nakládají štamgasty, kterým budou platit "výlet do Prahy na muzikál".







Dejte prosím vědět lidem, koho by to zajímalo nebo rovnou přijďte, bude to pěkné!