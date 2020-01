Koronavirus: V Číně se šíří panika. Tři města jsou uzavřena

23. 1. 2020

Až do odvolání doporučujeme necestovat do čínského města #Wuhan kvůli #koronavirus . Pokud jedete do Číny, vyhýbejte se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí, a maximálně dbejte na hygienu. Ve Wuhanu jsou aktuálně 2 čeští studenti, jsou v pořádku a jsme s nimi v kontaktu. https://t.co/JhERHLHc1G

Dosud bylo nakaženo koronavirem 571 lidí. Je příbuzný viru, který v minulosti vyvolal epidemii SARS. Jeden imunolog vysvětlil ve čtvrtek ráno v rozhlase BBC, že koronaviry vznikají u zvířat a na lidi se šíří na čínských tradičních tržištích, která prodávají hady a jiná relativně exotická zvířata k jídlu ještě živá - zvířata jsou na trzích držena ve velkém množství v těsné blízkosti. Tato čínská tržiště jsou pro lidstvo časovanou bombou. Nebezpečí je, že charakteristickým rysem koronavirů je jejich velká proměnlivost a mohou mutovat tak, aby vznikla velká míra přenosnosti a nakažlivosti mezi lidmi.Nynější koronavirus se nyní rozšířil v Číně do téměř všech provincií, a také do USA, na Tchajwan, do Koreje, do Thajska a do Hongkongu. Čínské úřady uvedly ve čtvrtek, že 95 pacientů je v kritickém stavu. 17 lidí zatím na nákazu tímto virem, který vyvolává zápal plic, zemřelo.Znepokojení bylo posíleno zprávami, že někteří nemocní pacienti jsou z čínských nemocnic posíláni domů, protože tam pro ně není místo.Občané nedůvěřují apelům čínské vlády, která jim sděluje, aby nepanikařili.Podrobnosti v angličtině ZDE