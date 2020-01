Trumpův impeachment: Klíčoví republikáni ochotni připustit svědectví Johna Boltona

28. 1. 2020





Poté, co vyšlo najevo, že kniha Johna Boltona, bývalého Trumpova poradce pro národní bezpečnost dokazuje Trumpovu vinu, jsou dva čelní republikánští senátoři ochotni hlasováním podpořit Boltonovo svědectví v Senátu



V neděli večer informoval list New York Times, že rukopisná verze Boltonových pamětí Místnost, kde se to dělo, obsahuje tvrzení, že Trump řekl Boltonovi v srpnu 2019, aby dál zadržoval bezpečnostní pomoc Ukrajině v hodnotě 400 milionů dolarů, dokud činitelé v Kyjevě nezačnou vyšetřovat Trumpovy politické soupeře.



Trumpovy pokusy přimět Ukrajinu, aby vyšetřovala jeho soupeře, jsou podstatou prvního článku jeho impeachmentu, obviňující ho, že zneužil své moci. Druhý článek Trumpa obviňuje, že blokoval Kongres, který se snažil tuto záležitost vyšetřit.





Na začátku týdne, kdy má tým Trumpových obhájců vyložit své kompletní argumenty, zpráva o Boltonově svědectví zcela změnila situaci na Kapitolu.



Šéfové republikány ovládaného Senátu chtěli ukončit proces s Trumpem rychle, osvobodit ho a ponechat ho v prezidentském úřadě - bez předvolání dalších svědků.



Avšak v pondělí naznačili klíčoví republikánští senátoři, že nové důkazy podtrhují význam toho, aby při procesu impeachmentu svědčil John Bolton.



Trump v pondělí tvrdil, že John Bolton lže.



