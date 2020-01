Trumpův „blízkovýchodní mírový plán“ aneb Iluze století

30. 1. 2020 / Daniel Veselý

Donald Trump se při prezentaci groteskní dohody století, dá-li se tento paskvil vůbec nazvat dohodou, naparoval jako páv, když mu Benjamin Netanjahu komicky podlézal, neboť ona dohoda je vítězstvím hlavně pro izraelskou ultrapravici, a nikoliv pro Palestince a koneckonců ani pro Izraelce. Plán poskytuje izraelskému establishmentu (jak Netanjahu, tak jeho rival Gantz jej plně podporují) plnou kontrolu nad palestinským územím, přičemž legitimizuje a utužuje nekonečnou izraelskou okupaci a kolonizaci. A to je bezesporu recept na katastrofu, třebaže podle mnohých Palestinců tento plán není ničím novým pod slunkem, ale jejich každodenní žitou realitou. A nebojme se konečně otevřeně hovořit o apartheidu.

Nechápu, kde Trump a údajný architekt dohody Jared Kushner berou tu drzost předložit veřejnosti takovou frašku, již vedle Tel Avivu podporují snad jedině zpátečnické režimy v Saúdské Arábii, Spojených arabských emirátech, Bahrajnu nebo v Egyptě plus Borisova Británie. Katar se k celé věci staví velice obezřetně, zatímco Jordánsko, které je spojencem USA, varuje před nebezpečnými důsledky vyplývajícími z izraelské anexe palestinských teritorií. OSN se staví za dvoustátní řešení na základě dlouhodobého mezinárodního konsenzu, což je přirozeně v naprostém rozporu s Trumpovou a Kushnerovou „vizí“ (či spíše bludem).

Palestinci mají jednoduše složit zbraně a přestat si konečně plést hlavy iluzemi o suverénním státě. Není vůbec divu, že se palestinská politická reprezentace nehledě na ideologickou afiliaci na této absurdní frašce odmítá jakkoliv podílet.

Východní Jeruzalém, který byl už Izraelem anektován, je podle Trumpova kabinetu nedělitelným a hlavním městem Izraele. Sídlo palestinského kvazistátu by se mohlo nalézat někde ve východní části Jeruzaléma až za ilegální zdí, třeba na předměstí Abu Dis, kde jsem loni v říjnu musel spolu s běžnými Palestinci podstoupit potupnou prohlídku, abych se mohl dostat skrze zeď do anektovaného východního Jeruzaléma. Bílý dům Palestincům nabízí čtyři roky k jednání. Izrael by mezitím zmrazil výstavbu svých osad, které by se vesměs nacházely na anektovaném území. Jak dokonale prostý trik!

Trumpův a Kushnerův „plán k míru a prosperitě“ Palestincům nabízí kvazistát, který nebude mít kontrolu nad svými hranicemi a nebude moci uzavírat smlouvy s jinými státy či institucemi. Takže bude patrně existovat v právním vzduchoprázdnu a nebude si moct stěžovat u Mezinárodního trestního tribunálu na izraelské válečné zločiny. Jenže „právo na sebeobranu“ je zakotveno v Chartě OSN, konkrétně v kapitole sedm. Veškeré ozbrojené palestinské frakce v Gaze by musely natrvalo složit zbraně a Pásmo by se stalo plně demilitarizovaným územím, tj. naprosto zranitelné proti potenciálním izraelským útokům. V dokumentu stojí psáno, že se Palestinci musejí zříct ideologie teroru, aby bylo možné dospět k míru, aniž by totéž platilo pro Izrael. Palestinci musejí uznat Izrael jako židovský stát a splnit spoustu dalších podmínek.



Plán plně legalizuje izraelské osady a umožnuje Tel Avivu anektovat zhruba třetinu Západního břehu, včetně nejkvalitnější orné půdy a vodních zdrojů. Jako držhubné by Palestinci dostali kousek bezcenné pouště podél izraelsko-egyptské hranice. Ovšem kolonizaci palestinské půdy a anexi lze podle mezinárodních právních norem, konkrétně podle 4. Ženevské úmluvy, klasifikovat jako válečné zločiny. Pokud se mezinárodní společenství rozhořčovalo během ruské anexe Krymu, jak zareaguje na ostentativní pošlapávání mezinárodního práva páchané našimi spojenci?

Trumpova a Kushnerova „dohoda století“ nechává Palestince na milost a nemilost izraelským okupačním silám, přičemž nemilosrdně pošlapává mezinárodní právo. Samotní Palestinci budou žít na nesouvislém fragmentovaném území pod plnou kontrolou Tel Avivu, aniž by jakkoli mohli ovládat svou budoucnost, jak konstatuje izraelská lidskoprávní organizace Bcelem. Naopak izraelští židé - ani židé žijící v ilegálních osadách by se s žádnými nepříjemnostmi nepotýkali.

Nu považte, není to geniální plán, na který by kývl každý?