Skotská premiérka: Johnson je odpovědný za podvod brexitu. Vrátíme se do EU pouze prostřednictvím nezávislosti

1. 2. 2020

"I will feel a tinge of anger because this is happening to my country completely against our will."



That's what Nicola Sturgeon told @c4ciaran when he asked her how she would feel at 11pm tonight when the UK leaves the EU.

Boris Johnson říká, že tohle je chvíle, kdy se mají lidé ve Spojeném království sjednotit. Říká, že je to nová éra. Mohla byste na pana premiéra reagovat přímo? A jaké vy budete mít pocity ve 23 hodin?Jak jsem řekla ve svém projevu, ve 23 hodin budu pociťovat velké množství smutku. Budu taky pociťovat trochu hněvu, protože se tohle děje mé zemi, totálně proti naší vůli. Skotsko je v otázce brexitu hodně jednotné. Sjednocené proti brexitu. Žádná potřeba se sjednocovat tady není. Protože při všech příležitostech dalo Skotsko najevo výraznou většinou, že brexit nechce. Ale co budu dnes ve 23 hodin také pociťovat, bude nový pocit rozhodnosti. Vize Borise Johnsona pro budoucnost není něco, co bychom museli my přijmout. Existuje lepší cesta vpřed. My nemusíme svolit s tím, aby nám svou budoucnost vnucoval Boris Johnson. Protože o Borisi Johnsonovi toho víme už dost, abychom věděli, že to není žádná budoucnost, kterou by většina lidí ve Skotsku chtěla. Můžeme jít jinou cestou. Musíme ale vzít budoucnost do vlastních rukou.To, co se mění absolutně rozhodně ve 23 hodin dnes večer - víte, já jsem za posledních několik let strávila hodně času - někteří lidé se budou ptát, proč jsem tím strávila tolik času tím, že jsem se snažila zachránit Spojené království samo před sebou. Strávila jsem spoustu času snahou přesvědčit lidi, aby Británie jako celek zůstala v Evropě a že by si Skotsko mohlo uchovat členství v EU tím, že v EU zůstane i celá Británie.To teď zmizelo. Dnes večer ve 23 hodin. Jedinou cestou pro Skotsko zpět do Evropské unie po dnešním večeru je prostřednictvím nezávislosti. A to je teď naprosto jasné. A myslím, že si to lidi uvědomí. A to je základna, na níž budeme s naším případem teď pokračovat.Je to ale nová éra?Nebudu používat hodně otřepané a unavené výrazy Borise Johnsona. Boris Johnson není zrovna politik, který by mohl mluvit o tom, že dokáže lidi sjednocovat. Je velkou měrou odpovědný za podvodnou kampaň za brexit v roce 2016. Ale tohle je pro Skotsko chvíle porozumění a uznání, že jsme na jasné křižovatce. Cesta Borise Johnsona směřuje jedním směrem, příležitost být moderní, pokroková, otevřená, snášenlivá část Evropy, ta leží jiným směrem. A tou cestou se můžeme vydat jedině prostřednictvím nezávislosti.