Brexit vysvětlen: Naše soudy už nebude řídit Německo

1. 2. 2020

I could actually weep. This woman has been so lied to and misinformed that she thinks we are "getting our courts back from Germany." — Otto English (@Otto_English) February 1, 2020

Žena: Budeme si vládnout zase sami v naší vlastní zemi. A budeme sami rozhodovat o tom, co se tady děje. Namísto toho, aby nám vládl ... stát EU.







Právě jsem odešli z EU. Ano, a je to fantastické. Čekali jsme na to čtyřicet let. Znamená to, že dostaneme svou zemi zpátky. Dostaneme zpět svou suverenitu.Co to vlastně znamená? Prakticky? Co tím myslíte?No, země je zase naše. A můžeme daleko více rozhodovat, dělat daleko víc předpisů ohledně toho, co se tady děje.Jakých předpisů?pokrčí rameny, neví.)No, naše soudní zákony se změní na naše. Budeme mít právo rozhodovat o tom, co se děje v této zemi. Takže lidská práva a všechno bude podle našich zákonů. A naše soudy získají právo roźhodovat o tom, co se děje, namísto Německa.