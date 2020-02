Babiččiny skryté kapsičky

3. 2. 2020 / Pavlína Antošová

Motiv nejasného rodinného původu se velmi zajímavě mihne v rozhovoru titulní postavy s krkonošským myslivcem Beyerem, tedy s milým hostem z krkonošských hor: „Já slyšel [...], že je komteska dcera –" Ale v tu chvíli autorka odvádí pozornost, aby pak nechala babičku odpovědět jen jakoby mimochodem a nikoli pro uši dalších posluchačů: „Lidé mají zlé huby, [...] a kdo v slunci chodí, stíny ho následují, to jinak není; co na tom, ať je čí je." (Kapitola XV). Okamžitě se nabízí otázka, jestli sama spisovatelka tímto způsobem už tehdy neodpovídala na spekulace ohledně svých biologických rodičů. Každopádně ve svém vysněném světě nenechá pokoutní dohady ani doznít a prostřednictvím babiččiny ráznosti vysílá – možná úmyslný, možná bezděčný – vzkaz i svým čtenářům do budoucna.

Utajené, dávno zasuté mateřské trápení vyplouvá v jediném okamžiku na povrch při prvním setkání babičky s paní kněžnou. Babička nabízí čerstvě natrhané jahody, hned však dodává: „Když jsem mladá byla, také jsem to ovoce ráda jídala, ale co mi děcko umřelo, nevzala jsem žádnou do úst." Přitom všude jinde – dokonce už od první věty – se v knize píše pouze o synovi a dvou dcerách, které vychovala až do jejich dospělosti. Pohřbila čtvrté dítě, ještě když doprovázela svého muže k bitevnímu poli – případně poté, co zemřel? A – okolnost ještě v osmnáctém i devatenáctém století naprosto zásadní – stihla před dětským úmrtím zajistit křest? Tyto podrobosti nechává autorka nerozklíčované. Pouze předkládá lidové mariánské vypravování o ovoci, nabízeném v nebi dětem zdrženlivých matek na den svatého Jana. Dokonce i sama kněžna vzápětí odpovídá: „Nemohu nyní jíst [...]" (Kapitola V). Jedná se výhradně o projev účasti, nebo se na okamžik potkávají dvě bolavá tajemství? Celá nenápadná epizoda každopádně oběma ženským postavám dodává na hloubce, ve výsledku nezměřitelné.

Své místo v knize nachází i mezigenerační spor. Počáteční nedorozumění vzniká příznačně mezi babičkou a správcovou ze zámku, tedy kněžninou podřízenou. Této ženě (pravděpodobně měšťanského původu) je – na rozdíl od rozené aristokratky – vlastní přezíravost a nadutost. Babička poruší zámecká pravidla, ale dojde k tomu v její domácnosti. Na polekané napomenutí z úst své dcery pak odpovídá: „Víš ty co, Terinko, [...] kdo u mne nepřijme chléb a sůl, ten není hoden, bych mu židli podala. Ale dělej si, jak ty chceš, já vašim novotám nerozumím." (Kapitola III). Tentokrát se jedná o nerozehraný konflikt, nikoli o záhadnou narážku. Přímá řeč vybízí k otázce, co mohlo ve střetu matky a dcery – tedy dvou světů – předcházet, a hlavně následovat. Citovaný výrok se pro změnu velmi proslavil – téměř jako nabádání ke skoku přes plot pro pírko. Trvání na některých zavedených, osvědčených způsobech dodnes pomáhá vyvracet stereotyp o pokorné odevzdanosti stáří. Babiččina slova skutečně upoutávají působivým, ne zrovna častým spojením hrdosti a odhadu, kdy je záhodno stáhnout se do ústraní.

Ke smrti a jejímu přijetí v řadách pozůstalých se babička vyslovuje poté, co skončil život Viktorky (a uzavřela se tak nejslavnější záhada v celé knize, rovněž bezezbytku nevysvětlená). Autorka vkládá stařence do úst jímavě krásné, ale nápadně trpké shrnutí: „Po smrti zaobalili by do zlatohlavu, a zaživa se nezeptají: člověče, co je ti?" (Kapitola XVII). Jde opět o poměrně známý postřeh, jenž bývá občas citován i bez upřesnění zdroje. Tak promluví nejspíš někdo, komu lidská krátkozrakost ublížila výrazně a hlavně opakovaně. Babička však může tento výrok pronést i proto, že se promyšleně, skromně zasadila o štěstí některých mladých žen ve svém okolí (a na stránkách knihy je díky spisovatelčině fantazii uchránila před osudem, jenž by se mohl částečně podobat i Viktorčině životní kalvárii).

V textu rozptýlené větší i menší záhady jako skryté kapsičky na vnitřní straně babiččiny kazajky – nebo ještě spíše jako tajná zákoutí jejího srdce – nám Božena Němcová darovala coby příležitosti k postupnému pronikání do knihy. Nepříliš nápadné, a přece patrné chvilky hořkosti nebo zlosti a jejich překonávání babičku zlidšťují stejně jako překonávaná bolest. Každý takový jednotlivý objev nás znovu vyzývá, abychom klasické obrazy venkovského života četli s očima skutečně otevřenýma.