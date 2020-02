IS není důvodem, proč zůstávat v Iráku

5. 2. 2020

Pokud jste v posledních několika týdnech četli titulky, lze vás omluvit, jestliže se domníváte, že "islámský stát" se opět vrací do Iráku a Sýrie. Zprávy AP a CNN a hlášení pozorovatelů OSN z velké části sledují stejný příběh: IS vstává z mrtvých, píše Daniel DePetris.

Naneštěstí to co stačí jako vzrušující návnada není totéž co korektní analýza. Tyto zprávy zásadně špatně chápou hrozbu, kterou IS představuje pro Spojené státy a chybně naznačují, že nekonečná vojenská přítomnost v Iráku a Sýrie je jakousi magickou formulí, jíž udržíme teroristickou skupinu na uzdě.

To neznamená říci, že IS je odpočítáván. Jeho bojovníci dál točí na bezpečnostní stanoviště a civilisty v Iráku a Sýrii. Jeho území zaniklo, ale 15 000 bojovníků se nyní modlí za příležitostné cíle. IS své operace nikdy nezastavil. Prostě se vyvinul v povstání na nízké úrovni a používá taktiku zacílenou na obtěžování místního obyvatelstva. V prosinci se IS přihlásil ke 106 útokům za šest dní. Cíli se stali zemědělci. Shořely stovky akrů plodin. A pastevci v oblasti bez masivní přítomnosti bezpečnostních složek přicházejí o dobytek.

Bagdád a Damašek postižené válkou, politickými zmatky a rozhněvaným obyvatelstvem nemají dost bezpečnostních sil, aby pokryly každou píď svého území. To vše vedlo německé představitele nebo iráckého prezidenta k obavám ohledně vzkříšení IS.

Nic z uvedeného však není zvlášť překvapující. A také by Washington neměl používat útoky IS jako omluvu k udržování tisíců příslušníků amerického ozbrojeného personálu v regionu. Vlády na Blízkém východě se v tuto chvíli dokážou vypořádat s lokální hrozbou IS. Navíc udržováním tisíců amerických vojáků na obou stranách syrsko-irácké hranice Trumpova administrativa nechtěně umožňuje oběma vládám, aby se schovávaly za Spojené státy a ignorovaly vlastní odpovědnost za boj s problémem.

