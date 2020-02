Palermo: Na Sicílii vraždila mafie 200 lidí ročně. Skoncovali s tím imigranti

8. 2. 2020

Byl to triumf kultur nad zločinností, konstatuje Leo Luca Orlando, šestkrát zvolený primátor Palerma. Není žádné město v Evropě, které se za posledních čtyřicet let změnilo tak radikálně jako právě Palermo, dodává. Dnes mafie Palermo neovládá. Palermo se proměnilo z jednoho z nejnásilnějších italských měst v jedno z nejbezpečnějších. Je to, říká Orlando, díky kulturám, ne jediné kultuře.







Přijetí imigrantů z celého světa na Sicílii, zdůrazňuje Orlando, zlikvidovalo uzavřenou společnost toxických klanů, která kdysi definovala Sicílii. Pro nás znamená bezpečnost respekt pro lidská práva.







Orlando odmítá výraz "migranti". Pro něho, když žijete v Palermu, jste Palerman. Bez ohledu na to, zda jste se tam narodili. V Palermu se spolu procházejí pes, kočka i myš. V jiných částech světa bojuje pes s kočkou. Kočka musí sežrat myš. Tady se to neděje. Takže není překvapivé, že Orlando jmenoval muslimského Araba jako svého náměstka. A pozměnil název jeho funkce na "Radní pro kultury".





Stejně jako primátor Adham al Arauša nemá rád pojem integrace. Dává přednost výrazu "inkluze". Přirovnává Palermo k špatné pračce na prádlo. Šaty po vyprání nikdy nevypadají tak, jako když jste je do pračky dali. To, říká, je skutečná inkluze. Kdy všichni přijímají něco od těch druhých. Kultura je nejmocnějším nástrojem pro vytváření soudržnosti mezi lidmi. Dokáže z lidí udělat komunitu.

BBC Radio Four, pořad From Our Own Correspondent, od minuty 23 ZDE (registrace nutná)