"Hrdina, který říkal pravdu." Číňané zuří nad smrtí zakázaného whistleblowera

7. 2. 2020

A history professor at Fudan University calls on the Wuhan authorities to build a statue in tribute to Li Wenliang, to be titled "The Rumormonger" https://t.co/ALrEw1HYYT — Alan Wong (@alanwongw) February 7, 2020

Li koncem prosince varoval kolegy na sociálních sítích před neznámým virem, z kterého by mohla vzniknou epidemie koronaviru a 3. ledna ho zadržela ve Wuchanu policie za to, že "šíří falešné informace". Byl donucen podepsat policejní dokument, v němž přiznával, že porušil zákon a "vážně narušil společenský pořádek"."Dluží ti omluvu, my ti dlužíme věčnost, Dr. Li," konstatoval Xiakedao na fóru zahraničního vydání Lidového deníku, orgánu Čínské komunistické strany."Dobří lidé nežíjí dlouho, ale zlo žije tisíc let," napsal tam jiný uživatel. Na sociálních síti Weibo byla také zveřejněna fotografie nápisu "Sbohem, Weinliangu" ve sněhu na břehu řeky v Pekingu:Lékařova smrt soustředila hněv a frustraci, pociťované po celé Číně, způsobené tím, že se zpočátku komunistické úřady pokusily hrozbu smrtícího viru utajit. V pátek jsou čínské sociální sítě plné statusů vyjadřujících nesmírný hněv a smutek.Smrt lékaře Li se v noci ze čtvrtka na pátek stala nejčtenějším tématem na čínském mikroblogu Weibo. Zaznamenala více než 1,5 miliardy zhlédnutí. Také byla intenzivně diskutována na sociální síti WeChat, i tam lidé vyjadřovali hněv a smutek.Dokonce i blogy na státních médiích vyjadřovaly smutek nad lékařovou smrtí a publikovaly zastřené útoky na úřady ve Wuchanu, které se ho pokusily umlčet.Silnou reakci veřejnosti, jak se zdá, zaznamenalo vrcholné vedení komunistické strany. Ústřední komise pro disciplínu, mocná interní protikorupční instituce v komunistické straně, a Státní komise pro dohled, nejvyšší čínská protikorupční agentura, vydaly jednovětné prohlášení, že do Wuchanu budou vysláni vyšetřovatelé a provedou tam "podrobnou investigaci problémů, na něž v souvislosti s dr. Li Wenliangem upozorňuje veřejnost."V obavách, že by hněv nad smrtí lékaře mohl vyvolat veřejné demonstrace v ulicích, začaly čínské úřady rychle cenzurovat všechny výzvy v akci. Jeden sdílený a nyní vymazaný status na Wechatu zněl: "Doufám, že jednoho dne budeme moci stát v ulicích s Li Wenliagovým portrétem v rukou."Naposledy ve svém životě na Weibo, což je čínský Twitter, napsal dr. Li 1. února: "Výsledky dnes přišly, jsou pozitivní. Všechno je určeno. Je to potvrzeno."Profesor historie na Fudan University požaduje, aby úřady ve Wuchanu postavily sochu na počest dr. Li Wenlianga, která by měla mít nápis "Šiřitel nepravdivých pověstí!.Li byl jedním z osmi lidí, zatčených pro "šíření nepravdivých zpráv" o vypuknutí epidemie. Osud ostatních sedmi je neznámý.Fotografie dr. Li byly na Weibo a na WeChatu všudypřítomné: poslední fotografie, jak leží na své nemocniční posteli a má na sobě dýchací masku, kresba dr. Li tužkou, fotografie ostudného policejního dokumentu, který dr. Li podepsal a na němž přiznává, že "šířil nepravdivé informace", fotografie svíček a bílých květinMnoho statusů hovoří o jeho "přiznání", lidí zveřejňují fotografie sebe samých v lékařských maskách s nápisem: "Nechápu." Jiní se zapřísahají: "Nezapomeneme."Vlna smutku se rychle proměnila v požadavky na svobodu projevu, ale ty rychle začala odstraňovat čínská internetováý policie. Témamělo v 5 hodin ráno v pátek čínského času téměř 2 miliony zhlédnutí, ale později bylo vymazáno. Výraz "#vláda ve Wuchanu dluží dr. Li Wenliangovi omluvu" také viděly desetitisíce lidí, než bylo vymazáno."Hashtagna Weibo nyní zmizel. Do pěti hodin ráno měl 1,8 miliomu zhlédnutí. Dokonce i ten výraz byl teď zcenzurován. Zakázáno mluvit. Zakázáno zemřít. Zakázáno projevovat hněv. Zakázáno mít touhu. Je nám aspoň povoleno nezapomenout?"Caixin, finanční periodikum z Pekingu zveřejnil černobílou selfie dr. Li s maskou na tváři a s titulkem "Zdravá společnost by neměla mít jen jediný hlas. Whistleblower koronaviru Li Wenliag zemřel.", státní finanční periodikum, požaduje na Weibo ospravedlnění všech "šiřitelů nepravdivých zpráv" z Wuchanu."Dr. Li nám svou smrtí sděluje, jaké budoucnosti čelíme, jestliže ztratíme schopnost se vyjadřovat. V očích lidu byl dr. Li hrdina, který odvážně řekl pravdu," píše se v tomto statusu. "Úřady ve Wuchanu by měly říct, že ti lidé měli pravdu a potrestat ty, kteří zneužili svou moc k potlačení těchto 'šiřitelů nepravdivých zpráv'."Jinde statusy od obyčejných Číňanů dál vyjadřují svou zuřivost vůči úřadům."Vy i já víte, že ti, kdo zabíjeli, nebyli netopýři," napsal jeden. "Virus infiltroval lidi nahoře," napsal jiný. "Ti, kteří vám nechtějí dovolit mluvit, vás taky nenechají žít," zuřil jiný.Johnny Lau, analytik čínských poměrů a bývalý novinář v pekingském periodikukonstatuje, že smrt dr. Li se stala emocionální roznětkou v zemi, kde je pod vládou Xi Jinpinga tvrdě potlačována svoboda projevu."Máme tady lékaře se svědomím ... lidé na frontové linii byli obětováni, ale činitelé nebyli pohnáni k odpovědnosti. Je to ukázka toho, jak zlo triumfovalo nad dobrem-." Upozorňuje, že rychlé vymazávání statusů požadujících svobodu projevu vyvolává další vlnu hněvu.Sarah Cook, analytička Číny ve Freedom House, konstatuje, že vlna zuřivost nad smrtí dr. Li vypadá "široká a jednotná", ale dosud není jasné, zda by to mohl být v Číně bod obratu.Zatímco mnozí v Číně zuří, na koronavirus tam zemřelo 630 osob a více než 31 000 osob je nakaženo. Virem je nakaženo dalších 41 osob na zábavní lodi, která stojí v karanténě nedaleko japonského města Jokohama.Podrobnosti v angličtině ZDE