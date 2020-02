O uprchlících a o Česku v Evropském parlamentě

6. 2. 2020

Přátelé,





dnes jsem měl možnost, společně s

za občanskou iniciativu ČEŠI POMÁHAJÍ, promluvit v Evropském parlamentu na jednání týkající se tématu ohrožených dětí v evropských uprchlichlických táborech, píše Jaroslav Miko.



Jednak jsem sdělil, že česká společnost zdaleka není lhostejná k těmto dětem a rozhodně ne každý sdílí postoj současné české vlády k pomoci těmto dětem. Také jsem přítomné informoval například o náhradních českých rodinách, které jsou stále ochotné postarat se o ty to děti a přijmout je k sobě domů.



V Česku neexistuje legislativní bariéra, která by přijetí dětí bránila a celá záležitost stojí a padá na skutečné ochotě pomoci dětem ze strany české vlády a především ministra vnitra Hamáčka.



Dále jsem apeloval na europoslance a eurokomisaře, aby naší občanskou iniciativu podpořili.



Měl jsem také možnost hovořit přímo s několika europoslanc, a to například s paní Caterinou Chinnici a Hildou Vautmans z výboru pro sociálně-právní ochranu dětí, které jsem požádal, zda by nebylo možno vytvořit delegaci, která by navštívila Českou republiku a země V4 a která by v těchto zemích podpořila snahy o přijetí nezletilých dětí bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. Tato myšlenka se líbila a snad se nějaká takováto pracovní návštěva realizuje.



Každopádně naše iniciativa ČEŠI POMÁHAJÍ rozhodně nic nevzdává.



Díky všem za podporu.







😉