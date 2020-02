Sýrie: Válka v gigantickém uprchlickém táboře

11. 2. 2020

"Where are the world's diplomats?"@NRC_Egeland decries int'l inaction in face of ruthless attacks on hospitals, schools and civilians in #Syria.



Millions of lives are hanging in the balance. https://t.co/uoezxOIu3M — Lotte Leicht (@LotteLeicht1) February 10, 2020

Proč takto nevystupují čeští diplomaté? (JČ)Tři miliony civilistů v relativně malé oblasti naprosto obklíčené útočícími armádami a uzavřenou hranicí do Turecka. Takže Idlíb vlastně nemá obdoby. Je to místo, kam lidé během této dlouhé války uprchli. Přišli z Aleppa, přišli z jiných částí Sýrie, kde byli terčem útoků. V Idlíbu to mělo být bezpečnější. A teď je tato vyhnaná komunita sama terčem útoků. A já jsem opravdu zděšen: Jak se to mohlo dostat do této situace? Kde jsou světoví diplomaté? Neměla by probíhat válka v tom, co je v podstatě gigantický uprchlický tábor. Ženy, děti, prchající, aby si zachránili život.Takže ta většina uprchlíků jsou ženy a děti? Říkáte, že se nesmí vést válka v uprchlickém táboře. Že to porušuje všechny mezinárodní normy. A kde jsou diplomaté? No, kde jsou? Pracuje na tomhle vůbec někdo? Vyvíjí někdo nějaký vliv? Posílají se nějaké demarše syrskému režimu?Ano, existuje tým diplomatů z OSN, který pracuje velmi usilovně na tom, aby se tohle nedělo. Avšak původním hříchem v tomto konfliktu bylo,že obě strany v tomto konfliktu získaly dva týmy mezinárodních mocností, které je začaly podporovat. Příliš mnoho lidí přilévalo oleje do tohoto ohně. A příliš málo lidí se snažilo bránit krutým mužům se zbraněmi. A teď máte drtivou vojenskou převahu syrské vlády, kterou podporuje Rusko a Írán a ti útočí na tuto oblast. Kde je také mnoho extremistů. Ale je tam mnoho, mnoho nemluvňat, v Idlíbu. Pak jsou tam i špatní lidé, pokud chcete. To kříčí na svět, potřebuje to, aby celá řada zemí do toho vstoupila a řekla, tohle se nesmí dít, přestaňte, musí být příměří, musejí se konat rozhovory a musí to skončit bez krvavé lázně.