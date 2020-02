ANO, zatočíme s korupcí!

12. 2. 2020 / Karel Dolejší

Není to ovšem poprvé, co má starší Faltýnek tak říkajíc z ostudy kabát. Už jeho podíl na skandálu s tendrem na mýto byl více než zřetelný ZDE, ochránil jej však premiér Babiš osobně. Pokud minulá kauza skýtá jisté poučení, zní zřejmě následovně: Ať se policie snaží jakkoliv, Faltýnek stejně jako Babiš se v ANO řadí mezi "nedotknutelné". A stal by se tedy nikoliv nejmenší zázrak, kdyby nakonec obdobně jako kauza mýtného neskončila i právě šetřená polízanice kolem brněnských úplatků. Tedy do naprostého ztracena...

Zásadním paradoxem dnešní české politiky je, že ačkoliv za vlády ANO se mnohé klíčové parametry vládnutí v Česku systematicky propadají, s preferencemi vládního hnutí se neděje nic podstatného - a hlavním skupinám příznivců Andreje Babiše ani dost málo nevadí, že jejich idol vlastně "plní" volební sliby jejich úplným postavením na hlavu.

V zápalu honu na "malé zloděje", kteří v jednotlivých případech možná před zavedením EET obírali stát o řádově tisícikorunové položky, si čeští voliči absolutně nevšímají, kam aktuálně mizí desítky milionů korun z kapes daňových poplatníků prostřednictvím státního rozpočtu. Vždyť se zlevnily jízdenky a údajně může klesnout i cena piva. Tak co bychom ještě chtěli, my, Homolkové?

Na pořadu dne je obnova klasického komunistického sociálního kontraktu: Vy si nevšímáte, jak krademe, a my vám házíme pod stůl napůl ohlodané kosti. Spokojenost má býti údajně oboustranná. Alespoň tak to tvrdí sociální vědci zabývající se fenoménem klientelismu.

Na Filipínách právě velký gauner Duterte nechává po desítkách vraždit osoby údajně či skutečně podezřelé z menších gauneřin, mj. při obchodování s drogami.

Pokud si momentálně zrovna nedokážete představit, kam by se mohla ještě vyvíjet česká politika během příští dekády, zkuste studovat třeba zrovna Filipíny.

Nebo jak pravil proslulý filmový doktor Skružný: "Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš."