Británie: Teď se prokázalo, že je Johnsonova vláda i rasistická

Britská vláda se hájí, že ze země "deportuje jen opravdu vážné kriminálníky". Někteří jimi možná jsou, ale řada lidí byla odsouzena za vlastnictví narkotik. A i kdyby to byli všechno vrazi, deportovat lidi ze země po odpykání vězeňského trestu je - s prominutím - prostě komunistické. Paradoxní je, že k užívání narkotik byli nuceni se přiznat i sám Boris Johnson a jeho náměstek Michael Gove - ty ale nikdo nikam nedeportuje.



Na poslední chvíli deportaci asi poloviny odsouzenců zabránil soud. Rozhodl, že nesmějí být deportováni, protože u vazebního střediska, kde byli zadržováni, nefungoval stožár mobilní sítě, a tak odsouzenci nemohli kontaktovat před deportací svého právníka a požádat o odvolání, na něž mají podle zákona právo. Dominic Cummings, hlavní a silně kontroverzní Johnsonův poradce, a Johnson sám se rozčílili a chtějí se svou parlamentní většinou změnit zákony tak, aby zásah soudů do jejich deportací už nebyl možný. Opět znepokojující protokomunistická praxe. Johnson se nyní chystá zlikvidovat nejen veřejnoprávní BBC, které chce odebrat koncesionářský poplatek, ale i nezávislost soudnictví. Populisté jednají shodně, ať je to Polsko, Maďarsko, Británie či USA.



I don’t think anyone can say that the work @DavidLammy has done - and continues to do - for the British Afro-Caribbean community is anything less than heroic.



Standing in white institutions like this and demanding that #BlackLivesMatter is brave and inspiring.



