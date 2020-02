Brexit: Pětadevadesátiletý Ital, který žije v Británii 68 let, dostal příkaz, aby to "dokázal"

18. 2. 2020





Antonio Finelli, 95, který dostává britský státní starobní důchod už pětatřicet let, dostal od britského ministerstva vnitra příkaz, aby dokázal, že žije v Británii aspoň pět let, když jako občan EU po brexitu požádal o trvalý pobyt.



Finelli žije v Británii 68 let, od roku 1952, kdy reagoval na výzvu, aby lidé z Evropy přišli pracovat do Británie v rámci budovatelského úsilí po druhé světové válce.Nyní, téměř sedmdesát let později, byl nucen ministerstvu vnitra předložit 80 stránek bankovních výpisů, aby dokázal své právo na trvalý pobyt v Británii."Pracoval jsem celý život a pak dostával starobní dúchod, takže nechápu, proč musím předkládat tyto bankovní výpisy," řekl.Finelliho případ vyvolává znepokojení ohledně starších a zranitelných lidí, kteří nechápou, proč v této etapě svého života, po mnoha desetiletích v Británii, mají předkládat ministerstvu vnitra nějaké dokumenty.Ministerstvo vnitra má kontrolovat pobyty žadatelů podle záznamů jejich placení daní a výplat starobních důchodů, avšak v případě starších evropských občanů často kupodivu tuto dokumentaci nemůže najít.Podrobnosti v angličtině ZDE