Tání antarktického ledu kdysi zvedlo hladinu oceánů o více než 3 m - a může k tomu dojít znova

19. 2. 2020

Masové tání západoantarktického ledovce bylo hlavním důvodem vysoké hladiny moří v období známém jako poslední interglaciál (před 129 - 116 tisíci let), zjistil mezinárodní vědecký tým. Výsledky publikoval časopis Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Extrémní úbytek způsobil několikametrový vzestup průměrné výšky mořské hladiny - a došlo k tomu během oteplení o méně než dva stupně Celsia.



"Nejenže jsme přišli o dost velkou část západoantarktického ledovce, ale stalo se to během posledního interglaciálu velmi záhy," říká Chris Turney, profesor Geologie a klimatologie na UNSW Sydney a hlavní autor studie. Tenké vrstvy starého vulkanického prachu v ledu pomohly týmu zjistit, kdy došlo k masovému tání. Je znepokojující, že výsledky indikují, že většina ztrát ledu vznikla v prvním tisíciletí zmíněné periody, což ukazuje, jak citlivá je Antarktida na vyšší teploty. "Tání bylo zřejmě vyvoláno oteplením o méně než dva stupně - a to je něco, co má důležité implikace pro budoucnost, s ohledem na zvyšování teploty oceánu a tání v Západní Antarktidě, k němuž dochází dnes," dodal Turney. Během posledního interglaciálu teploty polárního oceánu byly zřejmě o méně než dva stupně vyšší než dnes, což umožňuje studovat efekty globálního oteplování na dynamiku ledu a mořskou hladinu. Na rozdíl od východoantarktického ledovce, který se většinou nachází ve vyšších polohách, západoantarktický ledovec leží na mořském dně. Jak se pod led dostává teplejší oceánská voda, led taje odspoda a centrální část ledu se stává vysoce zranitelnou stoupajícími teplotami oceánu. Podrobnosti v angličtině: ZDE

0