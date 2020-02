Harvey Weinstein shledán vinným ze znásilnění

25. 2. 2020

Porotě sedmi mužů a pěti žen u newyorského nejvyššího soudu trvalo pět dní, než dospěli k verdiktu. Shledali Weínsteina vinného ze sexuálního trestného činu prvního stupně. Dopustil se ho, že v roce 2006 přinutil asistentku filmové produkce Mirian Haley k orálnímu sexu.Weinstein může být za to odsouzen k minimálnímu trestu pěti let a maximálnímu trestu 25 let.

Porota také odsoudila Weinsteina za znásilnění třetího stupně. Měl v hotelu v New Yorku znásilnit v roce 2013 nejmenovanou ženu. Za tento trest může být Weinstein odsouzen k maximálnímu trestu čtyř let.Weistein nebyl shledán vinným ze tří dalších obvinění, včetně dvou predátorských sexuálních útoků, za něž by mohl být odsouzen na doživotí, a z dalšího znásilnění prvního stupně.Po verdiktu byl Weinstein odveden v poutech a uvězněn do vyhlášení vězeňského trestu dne 11. března.I když soudce James Burke varoval porotu, aby Weinsteinův případ nepovažovala za referendum o #MeToo, Weinsteinovo odsouzení bude mít dalekosáhlé důsledky na vztah mezi pohlavími na pracovišti, v Hollywoodu i jinde. Svět mocných mužů, kteří zneužívají svého vysokého postavení k sexuálnímu ovládaní žen, je nyní daleko nejistější než dosud.Rozsudek bude mít také zřejmě dopad na způsob, jak se trestné činy stíhají. Prokurátoři zvolili jako hlavní svědky dvě ženy, které měly dál těsné - a někdy i sexuální - vztahy s Weinsteinem poté, co se staly terčem jeho útoku. V minulosti prokurátoři se případům, kde existoval násilný a konsensuální sex vedle sebe, vyhýbali.Faktem, že tato taktika byla úspěšná u poroty, je známkou změny poměrů. Zdá se, že prokurátoři budou v budoucnosti daleko úspěšnější než dosud v případech, kdy po sexuálním útoku je oběť dál pod vlivem svého útočníka - scénář, který se podle expertů na sexuální trestné činy odehrává velmi často. Jak konstatovala před porotou psychiatryně Barbara Ziv: "Je běžné mít nadále styky s útočníkem."Bylo zjevné, že sex pro Weinsteina neměl nic společného se sváděním, romantičností, láskyplností, intimním vztahem či láskou. Jedna jeho oběť svědčila, že Weinstein před sexuálním útokem použil jehlu, jíž si dal do penisu injekci léku pro získání erekce, než na ni mohl zaútočit. Jeden jeho známý řekl před soudem, že Weinstein byl "sexuální narkoman". Jiná svědkyně však přesněji konstatovala, že šlo o jeho touhu si druhé lidi podrobovat. Weinsteínovy sexuální útoky byly vždy děsivě násilné.Vyvstává otázka, jak je možné, že notorický sexuální útočník se po tolik let vyhýbal spravedlnosti.Podrobnosti v angličtině ZDE