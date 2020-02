Které síly stojí za úspěchem kontinuismu?

26. 2. 2020

P+P+P=K. Taková je rovnice zachycující velkou část sil způsobujících úpadek liberální demokracie. Populismus plus polarizace plus postpravda vedou ke kontinuismu. A co že je kontinuismus? Jedno ze slov ve španělštině, které angličtině chybí - ale stále více je potřebuje. Continuismo je to co se děje, když lídři manipulují institucemi, zákony a dokonce i ústavou tak, aby se chopili moci a udrželi ji, vysvětluje Moisés Naím.



Populismus není ničím novým. Teoreticky jde o obranu ušlechtilých mas před zneužíváním elitami. V praxi označuje politiku, lidi a situace, které se mohou mezi sebou navzájem radikálně lišit - například Donald Trump a Hugo Chávez. Sám o sobě je populismus vysoce problematický a málokdy končí dobře. Ale když je doprovázen polarizací a postpravdou, jeho ničivá síla se zmnohonásobuje. Jen málokterý lídr se sám definuje jako jako populista. Spíše je tento pojem typicky používán jako shazující označení politických protivníků. Běžným omylem je předpokládat, že populismus znamená ideologii. Jenže existují populisté bránící ekonomickou a kulturní otevřenost světu - a jiní, kteří jsou izolacionisty. Někteří důvěřují trhu a další preferují přístupy soustředěné na vládu. "Zelení" populisté prioritizují ochranu prostředí, zatímco industrialisté dávají přednost ekonomickému růstu, i když prostředí znečišťuje. Krátce, populismus existuje v mnoha provedeních a dějiny ukazují, že nejde o ideologii, ale strategii převzetí moci - a recept na to, jak udělat vše co je možné pro její udržení. To poslední je nejnebezpečnější. Země se může zotavit z populistické vlády, jejíž politika poškozuje ekonomiku, podporuje korupci a oslabuje demokracii. Ale čím déle špatná vláda trvá, tím více škod způsobuje, tím těžší je ji vyměnit a tím delší a nákladnější bývá zotavení. Kontinuismus je nepřítel, kterého musíme porazit. Viděli jsme jeho dopady na Fujimoriho Peru, Kirchnerovu Argentinu, Lulovu a Dilminu Brazílii, Bolívii Eva Moralese a Ortegovu Nikaraguu. Samozřejmě, držet se moci v rozporu s ústavou nebo ji změnit kvůli prodloužení funkčního období prezidenta není jen latinskoamerický fenomén. Existuje také Si Ťin-pchingova Čína, Putinovo Rusko, Erdoganovo Turecko a Orbánovo Maďarsko, nemluvě o seznamu dlouhověkých afrických diktátorů. Populismus a polarizace si náramně vyhovují. Je normální, že v demokracii existují antagonistické skupiny soupeřící o moc. Ve skutečnosti je to zdravé. Ale v poslední době a v mnoha zemích jsme byli svědky toho, jak zdravé soupeření zmutovalo v extrémní polarizaci, která demokracii ohrožuje. Radikální polarizace znemožňuje rivalizujícím politickým skupinám dosáhnout dohod, které jsou nezbytné pro demokratické vládnutí. Političtí rivalové se mění v nesmiřitelné nepřátele, kteří neuznávají legitimitu "druhého" a jejich právo podílet se na politickém procesu, nebo dokonce na vládě. Linie, podle nichž se společnosti vždy dělily (nerovnost, imigrace, náboženství, regionalismus, rasa, hodnoty nebo ekonomika), už nadále nejsou primárním zdrojem polarizace. Místo toho se rozhodujícím faktorem stala skupinová identita. Kromě toho taková identita je obvykle definována protikladem vůči "jinému", konkurenční skupině. Z tohoto pohledu se vše zjednodušuje, protože mizí šedé zóny. Všechno je černobílé. Buď jste "jeden z nás", nebo ze skupiny, jejíž politickou existenci netoleruji. Podpora polarizace prohlubováním existujících neshod a vytvářením nového sociálního konfliktu se stává mocným nástrojem kontinuismu. Mentalita "my" proti "nim" mobilizuje příznivce polarizujícího lídra, kteří jsou motivováni porazit "druhou stranu". Tak se stávají důležitou základnou lídra, legitimizují jejich potřebu udržet se u moci a udržovat cyklus rozdělování. Avšak k populismu a polarizaci se přidal nový hřích: Postpravda. Dezinformace, matení, strašení, překrucování a lhaní bylo vždy součástí politiky a vládnutí. Nyní nicméně byl jejich dopad výrazně zesílen digitální revolucí a zejména sociálními médii. Paradoxně právě v době, kdy informace jsou hojnější a dostupnější, jsme zmatenější ohledně toho, čemu a komu věřit. Jednou z odpovědí je, že lidé dnes stále méně věří institucím a stále více přátelům nebo těm, kdo sdílejí jejich předsudky, preference a politické názory. V současných demokraciích je pravdou to, čemu věří "přátelé" na Facebooku, Instagramu nebo Twitteru. I když jde o lež. Destruktivní populisté přicházeli a odcházeli, stejně jako lídři těžící z polarizace. Společnosti jimi trpí a pak je překonají. Jak? Když se držely pravdy. Ale dnes tato stará obrana pokulhává. Postpravda ohrožuje protilátky, které používaly demokracie k odražení populismu a odstranění kontinuismu. Ty se však dnes mění z léčitelných chorob v chronické, když se normou stává lhaní a klamání. Když je hranice mezi pravdou a lží zamlžena, primární zbraň, kterou jsme vždy měli proti populistickým aspiracím udržet moc navždy, byla ztracena. Podrobnosti ve španělštině: ZDE

0