Trumpova válka proti koronaviru je jen další válkou proti pravdě

29. 2. 2020

Krize kolem koronaviru je boj proti nemoci, ale také je to dosud nejzávažnější bitva ve válce proti pravdě, píše Jonathan Freedland. To bylo jasné od samého začátku, když se Čína pokusila utajit vypuknutí epidemie a umlčet lékaře, který ji zaznamenal. Projevila se tendence autoritářských států bagatelizovat problém. Podobně reagoval zpočátku Teherán. A v Jižní Koreji došlo k vypuknutí epidemie uvnitř náboženské sekty, která se také chová autoritářsky. Když jde o globální pandemii, je to svoboda projevu, plné zveřejnění faktů a nadnárodní vědecká spolupráce, které nakonec zachraňují životy.





Problém je, že Donald Trump má tytéž instinkty jako autoritářští vládci, které obdivuje. Jeho nynější útok na fakta, na experty a na vědu se stal otázkou života a smrti.



Zatímco tedy američtí zdravotničtí experti se snaží zemi připravit na epidemii koronaviru, Trump tuto hrozbu minimalizuje. Ultrapravicový rozhlasový moderátor Rush Limbaugh, jemuž Trump udělil medaili, tvrdí svému obrovskému publiku, že "koronavirus je, přátelé, jen obyčejná chřipka" a "dělají z toho záměrně problém ve snaze svrhnout Donalda Trumpa".



Trump také obviňuje média ze spiknutí, záměrně prý panikaří burzy. Trump je přesvědčen, že jeho znovuzvolení v listopadu závisí na tom, aby burza byla nahoře. Že index Dow Jones ve čtvrtek kvůli koronaviru zaznamenal svůj největší propad, Trumpa znervóznilo.



Dr. Antony Fauci, ředitel Národního amerického institutu pro alergie a infekční nemoci, se ve čtvrtek odvážil veřejně říci, že "se potýkáme se závažným virem" s vyšší úmrtností, než je normální chřipka. Faucimu sdělil posléze Bílý dům, aby už nic veřejně neříkal, pokud k tomu nedostane z Bílého domu svolení.



Nová Trumpova mantra je: "Nic nikdo vlastně neví." Dnešní americký prezident je člověk, který nechce fakta ani pravdu. Chce je to, ve světle čehož vypadá dobře. To možná nevadilo v lednu 2017. Ale v této chvíli je to velmi vážná věc.



Kompletní článek v angličtině

