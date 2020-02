Lékař v Anglii zřejmě nakažen koronavirem - minulý týden u něho byly desítky pacientů

28. 2. 2020

Obvodní lékař v anglickém hrabství Surrey byl odvezen do jednoho z anglických specializovaných středisek pro nakažlivé choroby. Vládnou obavy, že je to nejnovější, dvacátý britský případ nakažení koronavirem. Lékařův případ vyvolal vážné znepokojení mezi britskými zdravotníky, protože lékaře během tohoto týdne navštívily desítky pacientů. Zdravotnické úřady jsou znepokojeny proto, že lékařova manželka je také lékařka a i ji navštívily desítky pacientů. Není dosud jasné, zda oba mají koronavirus - nebyli nikde v zahraníčí. Za posledních 24 hodin stoupl počet osob nakažených koronavirem v Británii ze 13 na 19. Tento lékař by byl dvacátý. ZDE