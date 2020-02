Dojde v Afghánistánu po desetiletích válčení k ekonomické obnově?

27. 2. 2020

Pokud sedmidenní příměří mezi USA a Tálibánem vydrží do 28. února, dekády trvající v Afghánistánu by mohl konečně skončit. Mírová smlouva by podle amerického ministerstva zahraničí mohla být podepsána už 29. února. Návrh mírové smlouvy je na světě po měsících přerušovaných jednání mezi Spojenými státy a Tálibánem, píše Elisabeth B. Hessami z univerzity Johnse Hopkinse.