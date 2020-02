Mezi bohorovností a panikou

Koronavirus je taková trochu protivnější chřipka. Zatímco úmrtnost (teď se tomu má říkat smrtnost, to je jak od Pratchetta) běžné sezónní chřipky je pod jednou desetinou procenta, koronavirus má 2%, tedy dvacetkrát víc. Je také lépe přenosný - u běžné chřipky nakazí jeden nemocný v průměru 1.3 dalšího člověka, u koronaviru 2. Koronavirus se snáze šíří, a není jasné, zda jej vyléčený člověk nemůže dostat brzy znovu (jednotlivé případy ukazují, že ano, ale zatím není dostatek dat). Má též dlouhou inkubační dobu - dlouho jej nosíte a šíříte dál, příznaky žádné.

Mávat rukou nad koronavirem, že je to chřipka a tím pádem přejde dle mého není správné - či přesněji, je to nejspíš pravda, ale rukou nad tím nemávejme. Kromě nemocných a zemřelých totiž opatření proti jeho šíření mohou docela paralyzovat části zemí, kde se vyskytnou ohniska - jak se ukázalo v čínském Wuchanu, v Koreji a nyní v Itálii. Virus je dnes v 60 zemích světa a každý den jich několik na mapě přibude, i když to obvykle začíná jedním nakaženým. Okamžitě následují opatření proti šíření - drahá, nepříjemná, omezující život v zemi, brzdící ekonomiku.

Cena za vítězství nad virem tak může být docela vysoká.

Už nyní, kdy není ještě zcela jisté, jestli je epidemie za vrcholem nebo ne (v Číně je už zřejmě zatlačována, ale v dalších zemích se objevují případy a menší ohniska; jsem přesvědčený, že nejpozději do dvou týdnů dní bude diagnostikován pacient i u nás) se diskutují dopady na světovou ekonomiku.

Již jsem před několika dny psal, že obří letecký průmysl čeká dle všech prognóz pokles po řadě let růstu. Globální firmy vydávají jedna po druhé varovnání, že nedosáhnou plánovaných výsledků kvůli koronaviru, typicky kvůli zpožděným dodávkám komponentů z Číny i poklesu poptávky. Pokud se bude objevovat mnoho dalších ohnisek, i malých, těžce utrpí segment cestování (včetně hotelů, restaurací, akcí), který živí milióny lidí. Lidé zůstanou doma.

Státy už nyní pumpují peníze do ekonomik, což je příznak obav až paniky. Jihokorejská vláda v reakci na koronavirus vráží do ekonomiky 13 miliard dolarů, aby zabránila recesi. Desetileté americké vládní dluhopisy jsou na historicky nejnižší hodnotě. Růst čínské ekonomiky byl revidován o 1.5% (z 6% na 4.5% - je to stále růst, ale Čína je zvyklá na daleko vyšší čísla, tohle už jsou bezmála "evropské" hodnoty, a k evropské prosperitě má Čína samozřejmě hodně, hodně daleko).

Burzy už nyní reagují prudkým pádem - takovým jaký nebyl viděn od roku 2008 (viz obrázek). Pád burz znamená automaticky, že firmy šlápnou na brzdu, některé více a některé méně, v očekávání věcí příštích. Rychlý průzkum mezi americkými společnostmi potvrdil pesimistické odhady vlivu koronaviru - tím se vzbuzuje sebenaplňující proroctví. Je zbytečné se ptát jestli je racionální nebo ne; je nejspíš nevyhnutelné.

Domácí nákupní panika je opravdu směšná, ale vnímám ji jako okrajový a nepodstatný jev. Bohorovnost "je to jen chřipka" ale právě tak není na místě - i když se vše zvládne perfektně a brilantně, ztráty budou. Na životech i na ekonomice. Berme proto koronavirus tak jak je potřeba: jako problém, který zvládneme, ale nebude to zadarmo.

Související poznámky:

1) Přikládám dále fotky ze zcela plných regálů domácího supermarketu, navštívil jsem jich několik. Nevšiml jsem si, nějaké výrazné vyprodanosti, jídla všude hromady. Vlastně je tohle ilustrace éry fake news: chcete do novin nafotit a ukázat prázdné regály? Tady jsou (vždycky nějaké jsou). Chcete do novin nafotit a ukázat plné regály? Tady jsou. Pravda není, jsou jen úhly fotografa. Tohle je zlé: každý je médiem a každý vlastně vyšle zprávu o stavu světa, jak jej vidí on, jak jej chce vidět on. A ještě to i nafotí - tady to je, vidíte to taky?

2) Koronavirus jako vrtění psem - žádné konspirace, jen obyčejný politický marketing. Komu vyhovuje strašení a hysterčení kolem koronaviru? No samozřejmě našemu "válečnému premiérovi", který je najednou všude v první linii a zachraňuje zemi, s nasazením vlastního života a zdraví. Tu poradí ministrovi aby zvýšil zásobu roušek, tu vlastnoručně přibije ceduli na hranice, hrdina. Co si vůbec dovolujete jej nyní otravovat s nějakou komisí Europarlamentu, vy vlastizrádci jedni.