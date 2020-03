Bolsonaro zrušil jednadevadesátiletému náčelníku Raonimu cestovní pas. Bolsonarův stoupenec požaduje invazi na území indiánů

2. 3. 2020 / Fabiano Golgo



V pátek rozbil politický spojenec Jaira Bolsonara, poslanec Jeferson Alves, řetěz, který chránil domorodou indiánskou rezervaci Waimiri-Atroari, v níž v severním brazilském státě Roraima žije domorodý indiánský kmen Kinja.



Alves použil kleště a řetězovou pilu. Při ničení řetězu ho skandováním podporovali Bolsonarovi stoupenci. Na videozáznamu tento politik děkuje Bolsonarovi a věnuje mu to, co nazývá "osvobozením" svého státu. Alves několikrát zopakoval "Už nikdy více!" - mínil tím, že ochrana domorodých území tímto navždy skončila.

Řetěz, který Alvez zlikvidoval, je na bráně, která byla postavena roku 1970, když brazilská armáda stavěla federální dálnici BR-174. Pod tlakem ze zahraničí vojenská diktatura (1964-1985) uzavřela okolní oblasti, kde žil ten kmen, a později omezila dopravu na dálnici mezi 18. hodinou večerní a 6. hodinou ranní jen na policejní auta, dopravní autobusy a nákladní vozidla se zbožím podléhajícím zkáze. Avšak ta oblast je symbolická, protože tam došlo k první kapitulaci vojenské vlády nátlaku Evropy, nátlaku, který podporovala Nixonova vláda.



Pro armádní historiky a pro vojáky, jako je kapitán Bolsonaro, tato epizoda představuje začátek konce americké podpory pro brazilský vojenský režim.



Vojenská diktatura byla pošpiněna tím, jak děsivě zacházela s indiány, kteří byli vyhnáni ze svých kmenových oblastí a stali se v městech bezdomovci, nebo zemřeli na choroby bělochů, anebo byli vyvražďováni jako zvířata, kdekoliv je nalezli stavitelé dálnice anebo vojáci při invazích do džungle v rámci obranných pohraničních vojenských cvičení.



Bolsonarova válka proti indiánům nerespektuje ani starého náčelníka Raoni Metuktireho, mezinárodně proslaveného jako živoucí symbol boje za záchranu amazonského deštného pralesa a domorodé kultury. Zemřelý francouzský prezident Jacques Chirac prohlásil, že je Raoni živoucím symbolem boje za ochranu životního prostředí. od roku 1989 tento předák kmene Kayapo cestuje po celém světě s cílem záchrany Amazonie.



Nicméně Bolsonaro nyní prostě tomuto nejslavnějšímu náčelníku na této planetě zrušil cestovní pas. Indiáni nemají brazilské občanské průkazy, protože mají speciální status a nejsou občany. Brazilské zákony pro ně neplatí, ale minulé vlády daly Raonimu a několika dalším mimořádné cestovní pasy. Bolsonaro ovšem chce Raoniho umlčet. Zejména poté, co se tento indián setkal s Emmanuelem Macronem jehož Bolsonaro považuje za svého největšího nepřítele (brazilská armáda nedávno dokonce vypracovala plán na obranu Brazílie, v případě, že by se Francie rozhodla z Francouzské Guyany provést invazi do Brazílie a převzít vládu nad Amazonií).



30. ledna, když se náčelník Raoni vrátil zpět do Brazílie z konference v Evropě, policie mu odebrala cestovní pas a tři hodiny ho držela v uzamčené místnosti, než mu provedla osobní prohlídku.



Raoni měl u sebe hrst listí z Amazonie, které s sebou nosí, protože z nich dělá čaj - je to to jediné, co potřebuje, aby si udržel své pozoruhodné zdravé. Nicméně muá je policie zkonfiskovala a zahájila vyšetřování kvůli podezření, že Raoni vyvezl do zahraničí chráněný materiál z Amazonie, a tak zřejmě porušil zákon. Cynismus této akce je zjevný...



Raoni reagoval tím, že ze své čelenky vytáhl jakousi rostlinu, s níž provedl několik pohybů nad hlavou agresivního imigračního policisty. Skandoval apely na dobré duchy, aby policistu uklidnily. Za to bude trestně stíhán za pohrdání úřady.









