Co se stane s lidmi, kteří budou nakaženi koronavirem a nemají řádnou pracovní smlouvu?

3. 3. 2020

V Británii, jako v Česku žije mnoho lidí na hraně finančního přežití. Jsou za svou práci placeni minimální mzdou od hodiny. Pokud dojde v důsledku koronaviru k nutnost, aby tito lidé zůstali doma, izolovali se a nechodili do práce, jak přežijí a neumřou hladem?Je to obrovský a naléhavý problém - protože má-li se zabránit šíření koronaviru, lidé musejí mít jistot, že jim nedojdou peníze, pokud nebudou pracovat.Vzhledem k tomu, že koronavirus především ohrožuje starší lidi, mělo by tragické důsledky, pokud by pracovníci bez pracovních smluv, kteří pracují především v péči o přestárlé, se neizolovali, pokud budou nakaženi, a dál byli nuceni chodit do práce, aby nepřišli o to málo peněz, které vydělávají.Vlády budou muset naléhavě zajistit sociální podporu pro lidi bez zaměstnaneckých kontraktů, pro studenty a mladé lidi, kteří si vydělávají příležitostnou prací v kavárnách a v restauracích.Vlády budou také muset odškodnit podniky, které nebudou schopny fungovat, protože většina jejich zaměstnanců bude v karanténě.Podrobnosti v angličtině ZDE