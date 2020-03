Počítačová hra, která vám vysvětlí, co to znamená být uprchlík

6. 3. 2020

Tento bývalý uprchlík vám vypráví svůj příběh prostřednictvím zážitků, jimiž vás obklopí. Ve videohře nazvané "Salaam" ("Mír") přijímají hráči totožnost uprchlíka, který utíká před násilím. Musejí prchat před střelbou, přežívat mnoho dní bez jídla a prožívat vyčerpání z neustálého nebezpečí a napětí.Pětadvacetiletý Lual Mayen, programátor-samouk, který se naučil programovat v uprchlickém táboře, založil příběh své videohry na své "cestě života a smrti".Jeho rodina uprchla z občanské války v Jižním Súdánu a strávila 22 let v uprchlickém táboře v severní Ugandě.Lual Mayen, ředitel firmy Junub Games: "Já sám jako uprchlík jsem vyrostl v uprchlickém táboře. Vím, že mnoho lidí dost dobře nechápe, co všechno musí během své cesty uprchlík podstoupit. Oni lidi v podstatě nevědí, co to znamená, když se někdo stane uprchlíkem. Takže používáme počítačové hry, abychom lidem ve světě pomohli pochopit, co to je za cestu."Hra také nabízí reálný prospěch pro uprchlíky. Hráči mají možnost darovat potraviny uprchlickému táboru, v němž Lual vyrostl. Lual plánuje zveřejnit oficiální verzi své hry během roku 2020.