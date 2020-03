Řecká imigrační policie střílí na uprchlíky ostrými náboji

We have spoken by phone to Dr Mustafa Burak Sayhan (Edirne Hospital) who treated 6 migrants shot with live rounds today on the Greek/Turkish border. He confirmed to us that 1 of them was dead on arrival and 5 injured.

Varování: Je to likvidace Ženevských úmluv, které vznikly z dobrých důvodů po vraždění druhé světové války. Flagrantně je porušuje v Sýrii Putin vyvražďováním civilistů, bombardováním nemocnic, škol a tržišť a zabíjením žen a dětí. Nyní se přidává i Evropská unie. Pozor, protože odnesou to všichni, nejen dnes Syřané... Rozklad civilizace... (JČ)



Could we stop talking about the demise of the EU-Turkey migration deal and start talking about the demise of the Geneva Conventions. Putin's flouting of them by indiscriminately bombing civilians in Syria's Idlib province is the root of the problem. https://t.co/iMKhHvQmvn