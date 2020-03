Jak rozumět nejtemnější turecké noci v Sýrii

2. 3. 2020

Turecko se 28. února vzbudilo do nejhoršího dne syrského konfliktu, když oplakávalo smrt přinejmenším 33 vojáků při zuřivém útoku z předchozího dne, který vystupňoval napětí ve vztazích s Moskvou a Damaškem na bezprecedentní úroveň, napsal Metin Gurcan.

Co se přesně 27. února stalo? Kolem 17. hodiny se turecký prapor mechanizované pěchoty sestávající ze zhruba 400 vojáků stal terčem náletu na cestě mezi al-Barou a Baljúnem, asi pět kilometrů severně od Kafr Nablu v jižním Idlíbu. Podle místních zdrojů dva ruské letouny Suchoj Su-34 a dva syrské Su-22 zahájily kolem 11. hodiny intenzívní bombardování Tureckem podporované Syrské národní armády v jižním Idlíbu. Stejné stroje v koordinované akci zasáhly turecký konvoj. První, relativně lehký úder Su-22 přinutil konvoj k zastavení, po němž se bombardování zintenzívnilo, přinutilo vojáky ukrýt se v několika budovách kolem cesty. Co následovalo bylo zřejmě svržení bomb KAB-1500L - varianty pokročilé laserově naváděné protibunkrové bomby schopné prorazit do hloubky až 20 metrů - ruskými stroji. Dvě z budov se při útoku zhroutily a zanechaly turecké vojáky pod troskami.

Moskva 28. února prohlásila, že ruská letadla v dané oblasti neútočila a že Rusko udělalo vše pro to, aby zajistilo, že syrská armáda zastaví palbu, aby umožnila evakuaci vojáků. Nicméně tvrdila, že turečtí vojáci v dané oblasti, kde probíhala protiteroristická operace, neměli být - a Ankara předem neposkytla informaci o jejich přítomnosti.

Navzdory popření ruského zapojení a následujícímu telefonátu mezi tureckým a ruským prezidentem se eskalace jeví jako záměrný, dobře uvážený ruský krok a postoj Moskvy může být sotva být považován za známku toho, že je ochotna ustoupit, aby krizi deeskalovala. Podle informací listu Al-Monitor je skutečný počet tureckých obětí někde mezi 50 a 55.

Co způsobilo, že Rusko jednalo tak násilně a provokativně, zatímco ruská delegace vedla rozhovory v Ankaře ve snaze snížit napětí v Idlíbu?

27. února se podle ruských médií ruské letadlo nad jižním Idlíbem stalo terčem intenzivní palby z přenosných protiletadlových systémů známých pod zkratkou MANPADS, z tureckých předsunutých vojenských stanovišť v oblasti. Současně s tím útoky MANPADS a bezpilotních prostředků údajně ohrozily základnu Hmejmím, klíčové ruské vojenské zařízení v Sýrii. Ruské zdroje tvrdí, že 27. února do 13. hodiny došlo k více než 15 útokům MANPADS provedeným přímo tureckými vojáky na ruská a syrská letadla provádějící nálety na jižní Idlíb. Některá z ruských letadel údajně utrpěla poškození a manévrovala tak, aby unikla z palby. Když útoky na letadla a základnu Hmejmím dosáhly intenzity považované za nepřijatelnou, v 17. hodin byl zasažen turecký konvoj.

Moskva po útoku odmítla požadavek Ankary otevřít vzdušný prostor v Idlíbu pro turecké vrtulníky, které by přepravily zraněné. Ve výsledku byli mrtví a zranění přepraveni po silnici do nemocnice v Reyhanli, tureckém pohraničním městě asi 70 km od místa útoku.

Ankara je nyní v konvenční válce s Damaškem, ačkoliv nevyhlášené, a dostala se na pokraj konvenční konfrontace s Moskvou. Obvinění režimu z útoku lze považovat za snahu udržet kanály pro dialog s Moskvou otevřené. Avšak signály přicházející z Moskvy nejsou příliš povzbuzující.

