Koronavirus byl zřejmě v Itálii už několik týdnů předtím, než byl objeven

28. 2. 2020





Koronavirus zřejmě koloval v severní Itálii po mnoho týdnů, než byl objeven. To vážně komplikuje úsilí ho vystopovat a zvládnout jeho šíření po Evropě. Laboratorní testy totiž nyní identifikovaly verzi koronaviru u jednoho italského pacienta, která je z genetického hlediska odlišná než původní verze koronaviru identifikovaná v Číně a u dvou čínských turistů, kteří onemocněli v Římě.



Massimo Galli, profesor infekčních chorob na univerzitě v Milánu uvedl, že z toho vyplývá, že se v oblastech pod karanténou zřejmě koronavirus šířil, aniž by to kdokoliv zaznamenal, pravděpodobně od poloviny ledna.

Epidemie v Itálii, kde je nyní nakaženo více než 821 osob, zřejmě začala až tři týdny před detekcí prvního nakaženého pacienta, ještě předtím, než byly zrušeny lety mezi Itálií a Čínou.Tato zjištění jsou nesmírně znepokojující pro zdravotníky v Evropě, kteří dosud soustřeďovali své úsilí na identifikaci jednotlivých osob, které se vrátily z vysoce rizikových oblastí nákazy a na lidi s příznaky nákazy, kteří byli s nimi ve styku.Světová zdravotnická organizace nyní varovala že dopad epidemie je velmi vážný a zřejmě se koronavirus objeví už ve všech zemích světa.V Číně koronavirus nakazil více než 83 000 osob a zemřelo tam více než 3000 lidí. Počet infikovaných zemí se blíží šedesátce, patří k nim Mexiko, Bělorusko, Litva, Nový Zéland, Nigérie, Ázerbajdžán a Holandsko. Ohroženy jsou nejen životy, ale i ekonomika a živobytí lidí.V Číně se sice počet nových nakažení zpomaluje, ale v Jižní Koreji už bylo nakaženo více než 2300 lidí a počty nakažených ve Francii a v Německu také stoupají.Globální burzy poklesly v hodnotě o 5 bilionů dolarů. Švýcarsko zakázalo do 15. března veškerá shromáždění lidí větší než 1000 osob. Britská letecká společnost Easyjet zrušila 500 letů do Itálie, ostatní letecké společnosti oznamují obdobná opatření.V Íránu, kde zahynulo 34 osob a 388 lidí je nakaženo, oznámila vláda v pátek ve státní televizi, že od soboty budou všechny školy na tři dny uzavřeny.V Japonsku oznámil premiér Shinzo Abe, že veškeré školy budou uzavřeny na měsíc.Severní japonský ostrov Hokkaido, kde je nejvíce případů koronaviru, vyhlásil mimořádný stav. 5 milionům lidí, kteří tam žijí, bylo nařízeno, aby o víkendu nevycházeli ze svých příbytků.Nigerijský případ je teprve třetí, potvrzený v Africe - zdá se to málo, vzhledem k tomu, jak těsné styky má Nigérie s Čínou - a byl identifikován se zpožděním 48 hodin, což je typická historie detekce případů nákazy od Kalifornie až po Německo.Světová zdravotnická organizace varovala, že otevřené hranice, neustálý proud cestujících a nefunkční zdravotnické systémy znamenají, že riziko epidemie v po celé Africe je "opravdu velmi vysoké". Vládnou vážné pochybnosti, zda si s ním nestabilní zdravotnické systémy v Africe poradí.Kdyby k tomu došlo, i rozvinuté země by měly velký problém. Těžko by byly schopny identifikovat všechny nakažené osoby.V hotelu ve španělském Tenerife na Kanárských ostrovech bylo dovoleno 130 turistům, aby odcestovali. Dalšíchg 700 turistů tam zůstává v karanténě.Prozatímní šéf štábu Bílého domu Mick Mulvaney zaútočil na média, že vyvolávají strach z koronaviru, protože je to spiknutí s cílem svrhnout Donalda Trumpa. Koronavirus "není vážná choroba, je to jenom chřipka".Podrobnosti v angličtině ZDE ZDE