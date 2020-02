Má „pravda“ jen dva konce?

28. 2. 2020 / Miloš Dokulil

Ne že bych s autorkou mínil polemizovat. Jenže skoro vždy, když vydáváme nějaké svědectví, dostáváme se většinou jak do nějaké polarity, tak doprovodně do dalších a nikoli vždy hned patrných – a mnohdy se i vzájemně křížících – souvislostí.

Pokud by se mělo jednat o výše zmíněnou „normalizaci“ v ČSSR, ta měla přece své další a primárně rozhodující aktéry přímo v Moskvě; teprve odvozeně v přisluhujících organizacích a jednotlivcích rovněž na všech úrovních života u nás doma; od podniků a úřadů po školy a církve, včetně jejich funkcionářů, ne-li pak taky na úrovni osobního soukromí straníků KSČ, nějakými domovními důvěrníky zajisté ani nepočínajíce, ani nekončíce. Ty další vazby mají svá zakotvení nejen obecně psychologická nebo sociálně-kulturní, nýbrž přímo rovněž emoční; což si až příliš často nedokáže přijatelně jejich nositel a původce přiměřeně uvědomit. Nejen racionalita je pak bita.

Řadu závažných a později osobně důležitých parametrů pro život každý z nás získává hned v lůně matčině; pokud by nemělo jít třeba zrovna o negativní či pozitivní vlivy působené matčinou životosprávou, získává velmi brzy příští jedinec jakýsi zvláštní „cit“ třeba pro rytmus a melodie své příští mateřštiny (i když se nervový systém teprve vytváří a přímý kontakt s vnějšími zdroji informace žádný nemá). Prvních šest let života člověka je zvlášť závažně důležitých pro příští chování třeba v pubertě a potom ovšem v dospělosti. Přitom běžně žádný člověk není jen loutkou, za kterou všechno vždy rozhodne její případný „loutkoherec“. Ani kulisy jeviště nezůstávají navěky tam, kde jsme se s nimi na počátku života setkali. Také režie nedisponuje nějakým algoritmicky předvídavým a setrvačně probíhajícím schématem. Když potom zpětně cítíme potřebu vypsat, jak probíhal určitý vymezený čas, spolehneme se nejednou i na inspicienta a nápovědní budku, ačkoliv třeba zrovna nečekaná epidemie zcela jinak rozehraje další mety a jim odpovídající role. (Připomeňme si z prosince 2019 varování lékaře Li Wen-lianga před počínající epidemií, které vypadalo jen jako poplašná zpráva a jíž sám se nakonec stal obětí! Ne že by Peking byl schopen hned účinně čelit koronaviru. A ne, že by nebyl ostatní svět s vládou v Pekingu v tomto ohledu solidární.)

Během tzv. studené války světový scénář vypadal z obou stran jenom málem jako souboj kapitalismu se socialismem; a s opačnými hodnotícími znaménky na obou takto vymezených stranách. Ne že by dnešní čelní představitelé obou tehdejších táborů jako jejich dědici předvídatelně hráli dál tytéž ideově (ekonomicko-politicky fixované) role. USA sice stále navenek hrají roli – nechť je mi prominuto – „světového četníka“, ale zrovna v pacifikaci KLDR zatím světu nepomohly. A když se nynější Rusko rozhodlo obsadit Krym a zahradit jako vnitrostátní oblast Azovské moře velkolepým mostem, ostatní svět to nakonec pouze „jaksi vzal na vědomí“. Nu a do třetice zvažme, že čínských mozků a rukou je málem pětkrát tolik než těch z USA a jak rychle Čínská lidová republika směřuje do situace, kdy převezme roli USA ve světě. (Ne že bychom měli opomenout fakt, že Indie počtem svého obyvatelstva není daleko za pevninskou Čínou; i když ekonomicky za ní stále viditelně zaostává. Měla by ovšem časem být „světovou dvojkou“, za Čínou. Aniž je možné dosavadní ekonomicko-politický potenciál USA v tomto směru podceňovat.)

Současný náš svět není zatím na tuto příští potenciální pluralitu supervelmocí přijatelně připraven. Přitom bychom neměli zapomínat na to, že „zevnitř“ vypadají možné informace jinak než „zevně“. A že jako souputníci dnešní situace ve světě jsme trochu též spoluviníky; už tím, jak stále méně jsme v rámci státu jeho spoluodpovědnými občany.