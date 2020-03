Uprchlíci se snaží přeplavat z Turecka do Řecka. To je vítá útoky slzným plynem

1. 3. 2020

Migrants have attempted swimming to Greece after Turkey officially opened its borders with Europe https://t.co/q3Fn5MyXpg — Sky News (@SkyNews) March 1, 2020

Někteří uprchlíci se pokoušejí přeplavat z Turecka do Řecka, poté, co Turecko otevřelo svou hranici. Asi 13 000 uprchlíků se shromáždilo za drátěným plotem na turecko-řecké hranici. Stovkám dalších se podařilo přeplavat na tři řecké ostrovy na člunech.Někteří migranti se snaží přeplavat přes řeku Evros z Turecka do Řecka.Řecká policie útočí proti uprchlíkům na hranici slzným plynem.Podrobnosti v angličtině ZDE